救Ｃ肝！原民擴大篩檢 8月起40~60歲全納入

2019-03-14 14:11 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ╱台北報導



公衛學者發現眾多C肝村，如何「全篩全治」成為現階段肝炎防治的關鍵。圖為藝人郭子乾宣導肝病防治，接受腹部超音波檢查，與新聞事件無關。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 台灣推動肝炎防治多年，受限偏鄉民眾不清楚危害、篩檢意願不高等因素，使得部分鄉鎮感染率偏高。有鑑於此，衛福部國健署擴大篩檢，預計今年8月起將原住民篩檢起始年齡從目前的45歲降為40歲，40歲至60歲原住民全數納為篩檢對象。

行政院國家Ｃ型肝炎旗艦計畫辦公室將全國各地Ｃ肝盛行率風險層級畫分為零至七級，第七級為感染盛行率最高地區，包括苗栗縣苑裡鎮、台中市后里區、雲林縣元長鄉、嘉義縣義竹鄉與高雄市梓官區，都淪全台盛行率最高的「Ｃ肝村」。

立法院衛環委員會今日邀請衛福部針對Ｃ型肝炎篩檢、治療與防治現況進行專案報告，衛福部國健署署長王英偉表示，我國自2011年起開始在成人預防保健項目增加Ｂ、Ｃ肝篩檢，年紀在民國55年次之後、年滿45歲，也就是現在年齡45歲至53歲的民眾，可享終身一次免費篩檢，不過鑑於國內各地Ｃ肝盛行率差異甚大，因此預計今年8月起將擴大原住民的篩檢年齡，從目前的45歲降為40歲，未來40歲至60歲原住民全數納為篩檢對象。

盛行率高的地區 篩檢年齡擬降為40歲

另外，衛福部正研議將Ｃ肝盛行率高、風險等級在第四級到第七級的地區，也將篩檢年齡從目前的45歲降為40歲，如此預計可涵蓋全人口占比的7.28%、Ｃ肝病人占比的24.76%，預估所需經費約新台幣6000萬元。至於何時施行還在研議中。

衛福部日前在台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部舉辦的「救Ｃ肝，一個不漏」專家會議中，提出Ｃ肝防治願景，希望2025年達到消除C肝的目標。

衛福部健保署長李伯璋今日受訪時說，這項目標不變，衛福部除針對篩檢出來的病人積極治療，同時會注意Ｃ肝人數成長情形，以避免發生國健署積極篩檢、醫師積極介入治療但病人卻持續新增的情形。