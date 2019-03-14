連日春雨水庫進帳 新竹水情黃燈轉綠燈

2019-03-14 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



受惠於連日春雨助益，經濟部水利署預估，全台水庫蓄水量共有2.3億噸的進帳，加上各單位努力節水調配，水情獲得舒緩，決定新竹地區水情燈號由黃燈減壓供水、轉為綠燈水情稍緊。後續將持續審慎因應，以穩定供應民生、農業及產業用水。

經濟部今天召開108年旱災經濟部災害緊急應變小組第2次工作會議。水利署指出，本波3月5日至11日降雨期間，各水庫管理單位與農田水利會密切聯繫合作，利用本波降雨加強調配全力滿足農民整田插秧用水需求，預計3月中旬前主要灌區可順利完成插秧供灌，並加強引水蓄存水庫，滿足春耕並兼顧整體供水穩定需求。

水利署表示，產業部分如科學園區自主節水率已達5%，水利署亦配合氣象條件與中央氣象局及國防部密切聯繫，啟動5次地面人工增雨及2次空中增雨作業，水情已明顯改善。

因此，新竹地區寶山-寶山第二水庫蓄水率已從降雨前約2成回升至近5成。水利署指出，農業部分於春耕完成後進入本田期持續加強節水灌溉，產業部分亦持續推動自主節水5%以上；因此，經濟部於會議中決定新竹地區即日起解除減壓供水措施，水情燈號由黃燈轉為綠燈水情稍緊，而高雄地區用水主要為高屏溪川流水，受降雨影響變化大，不確定性高，仍需審慎關注，維持水情燈號為綠燈水情稍緊。