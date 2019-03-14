1歲半童無法站立 竟因媽誤信非專業副食品書籍

2019-03-14 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



台大醫院新竹分院表示，1歲半的小志因動作發展遲緩而無法站立，雙腳甚至出現O型腿的變形，經相關檢驗後確診為「兒童營養不良合併維他命D缺乏佝僂症」，原因竟是小志媽媽參考坊間非營養師出版的副食品書籍，導致小不均衡。在均衡的營養改善及補充維他命Ｄ之後，小志的骨頭逐漸恢復正常，身高體重增加，更開始學會站立、走路，回診時甚至在診間活蹦亂跳

小的媽媽表示，小志在10個月大學走路時，因不小心跌倒導致腿骨骨折，送醫打石膏固定。沒想到石膏拆了之後，腿部仍然無力站直，且原本8個月就坐得很穩的他，現在連坐著都搖搖晃晃，無法挺直腰身。

焦急的父母帶著小志前往多處醫療院所求診，無論是骨科、兒童復健科、甚至兒童神經科醫師都找不出確切原因，因此轉介至兒童內分泌科檢查。內分泌科醫師在門診檢查時發現，1歲半的小志不只發展遲緩，連身高、體重都嚴重落後同年齡的孩子。除了O型腿之外，兩個手腕、膝蓋都出現異常寬大的現象，X光顯示雙側的前臂、大腿骨的生長板都出現毛刷樣的異常、甚至呈現杯狀變形。

台大醫院新竹分院指出，經過相關檢驗之後，小志被確診為「兒童營養不良合併維他命D缺乏佝僂症」， 原因竟是因為小志的媽媽參考坊間非營養師出版的副食品書籍，除了母奶之外完全不讓小志攝取其餘牛奶、肉類等動物性蛋白質，只吃蔬菜和米飯泥，在缺少足夠的蛋白質和維他命D的情況下，才產生了佝僂症的疾病，更引發後續的骨折、身材矮小、甚至發展遲緩的現象。

台大醫院新竹分院小兒內分泌科醫師劉明侑表示，佝僂症是兒童特有的一種疾病，由於體內礦物質（主要為鈣、磷）不足或代謝異常，導致骨骼的礦質化（mineralization）不良。成長中的孩童因為生長板尚未癒合，就會出現骨頭變形甚至O型腿、X型腿，發展也會遲緩。

劉明侑說，發生佝僂症的可能原因很多，除了罕見的先天性礦物質代謝異常以外，維他命D缺乏、營養不良造成的佝僂症，近年來有逐漸增加的趨勢。成長中的孩子需要均衡、充足的營養支持，而近來坊間流傳許多錯誤的幼兒營養資訊，多重限制下讓孩子缺少各項重要的營養、維他命，時間久了就產生佝僂症。

除了飲食習慣不良外，極度缺乏日照、孕婦本身缺少維他命D、特定抗癲癇藥物、胃藥，以及腸胃吸收不良或腎臟疾病的兒童，也都容易得到佝僂症。

劉明侑指出，案例中的小志屬於後天性的營養缺乏或維他命D不足佝僂症，超過6個月仍未給予副食品哺餵，誤信非營養專業的媽媽經，使得小志無法得到充足的營養，而均衡適當的營養是孩童發育的關鍵要素。