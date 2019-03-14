笑氣管理大漏洞 立委實測：業者承諾30分鐘內送到

2019-03-14 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



「笑氣」吸入後可能引起脊髓神經病變甚至致死，但工業笑氣非毒品或管制藥品，取得方便且不違法，長庚醫院醫師群上周召開記者會直指是管理漏洞，應正視青少年濫用問題。立委陳宜民的助理親身實測，在網路上找到許多業者的聯繫方式，聯繫後業者回應「30分鐘內送到！」

陳宜民今天在立法院衛環委員會質詢時表示，助理在網路上找到笑氣業者的聯繫方式，聯繫過程中，業者表示「7公斤的笑氣共2300元」、「附贈開趴的LED霓虹燈」、「送中正區沒問題」、「30分鐘內送到」等。助理進一步詢問業者，這是工業用笑氣還是醫療用笑氣，業者竟回應「這是調理用的！」囂張態度與濫用亂象令人咋舌。

衛福部長陳時中回應，笑氣分為醫療用及工業用兩種，醫療用屬於醫材管制難以取得，製造商若沒有許可證就販售，最高可依「藥事法」罰1億元。工業用笑氣則屬工業局管轄，行政院長蘇貞昌日前也裁示工業局加強管制。

不過陳宜民說，衛福部不應預設市面流通給民眾濫用的笑氣都是工業用的，同樣應加強管理、開罰，否則無法殺雞儆猴。

長庚醫院上周在記者會中表示，俗稱「笑氣」的一氧化二氮或氧化亞氮，會影響維生素B12的生成，進而影響血液與神經系統功能，釀成耳鳴、心智混亂、感覺異常、肢體麻痺、尿失禁、腹痛、便秘等脊椎受損症狀，以及幻覺、失憶、憂鬱等精神問題，嚴重者還可能因缺氧昏迷成為植物人或死亡。