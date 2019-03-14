手機座結合郵筒元素 中華郵政推木質文創商品

2019-03-14 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



中華郵政為慶祝成立123周年，3月18日將推出「郵筒音箱手機座」、「信鴿手機座」、「便利箱儲物盒」、「儲金記事本組」及「集郵尺」等木質文創商品，將郵政元素透過創意方式呈現，美觀與實用兼具。

中華郵政說，郵筒音箱手機座每個售價280元，將郵筒造型以仿音箱的設計元素趣味呈現。如手機機型屬喇叭位於下方者，放置其中可達擴音效果，外觀圓融簡約、色澤溫暖，擺飾小物另有一番風情；信鴿手機座，每個售價280元，巧妙利用信鴿做為手機座支撐點的創意設計，可360度旋轉，並自由調整手機擺放角度，滿足不同使用需求。

中華郵政表示，便利箱儲物盒，每個售價350元，以郵政便利箱為設計主軸，搭配可抽取式壓克力板及上方投幣孔，達到放置文具小物或存錢筒等一物多用之功能，亦呼應便利箱重複使用的環保概念。儲金記事本組，含集郵尺1支，每組售價350元，選用郵政綜合儲金簿櫻花鉤吻鮭版為記事本封面，內頁紙張為A6六孔活頁紙，可補充或更換，雷射雕刻圖案精美細緻，造型輕巧便利攜帶。