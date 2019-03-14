理科太太置入行銷 醫師藍委：自費篩檢多此一舉

2019-03-14 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



針對網紅「理科太太」違法置入性行銷某廠商「子宮頸癌自我採檢工具」，醫師出身的國民黨立委陳宜民表示，民眾自費購買昂貴的篩檢工具在家使用，根本是多此一舉，建議民眾直接到醫院進行抹片檢查，健保還有補助。陳也批評理科太太觀看人數多，更要考量社會責任，「偽科學」不應偽裝成「知識」，成為歛財的工具。

陳宜民在立法院衛環委員會說，該影片中兩次出現廠商名稱，更拿出某的子宮頸癌篩檢自採組產品，教導民眾如何使用和取得報告，比較篩檢和子宮頸抹片檢查的優劣，宣稱廠商的產品更方便。

他說，但事實上，這一類的基因套組產品價格較抹片檢查昂貴，況且若民眾自己檢驗以後發現已經感染HPV病毒，還是必須到醫院進一步做子宮頸抹片檢查買。

陳宜民表示，如果使用「理科太太」推薦的篩檢組自行篩檢，發現感染HPV病毒16型，民眾再去到醫院做子宮頸癌抹片檢查，結果發現沒有得到子宮頸癌，但可能在心理上不停地暗示、害怕自己是否得到子宮頸癌。但目前也沒有任何的藥物可以治癒子宮頸感染，在病灶沒有出現以前，是完全無解的。

他說，況且，子宮頸感染也不是一定就會轉變成子宮頸癌，提早知道自己是HPV病毒的感染者，只是徒增心理壓力與困擾，而該產品的官方網站寫的是「子宮頸癌」篩檢，這是完全不對的。

陳宜民批評，「理科太太」Youtube頻道訂閱人數103萬，該影片至今之觀看人數也達16萬，已是具有影響力之公眾人物，尤其以理性的知識型網紅風格，深獲網友信任，對於置入性的廣告實在應該謹慎。