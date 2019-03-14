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高糖致胰臟癌 立委要求衛福部重視手搖飲高糖問題

2019-03-14 11:22聯合報 記者羅真╱即時報導

中央研究院上周發表最新研究，指糖代謝異常是致癌原因，高糖飲食將增加蛋白質糖化，影響胰臟細胞的DNA修補，提高基因突變與細胞癌化的風險。立委王育敏今批衛福部忽視市面多數手搖飲含糖量超標的情形，要求衛福部一個月內針對中研院該項研究帶來的提醒，提出因應報告。

立委王育敏今天在立法院衛環委員會手拿含糖飲站上質詢台，指中央研究院上周登在國際期刊《細胞代謝》（Cell Metabolism）的研究證實，高糖是胰腺癌發生原因，但她手中這杯隨處都買得到的飲料一喝下肚，糖分攝取就超過我國每人每日的建議攝取量。

她援引董氏基金會食品營養中心的調查指出，若以世界衛生組織的標準來看，市售手搖飲的含糖量統統超過每日建議攝取量。我國的標準較寬鬆，但即使以我國標準來檢視，也有高達八成的市售含糖飲超標。

王育敏說，董氏基金會進一步作實測，發現含糖飲的糖量標示與實測值有落差，其中一個重要原因是，珍珠、紅豆等固形物含糖量並未納在含糖量計算當中，「民眾會誤以為黑糖珍珠鮮奶茶含糖量低、較健康，卻不知珍珠含糖量並未納入計算」。

衛福部長陳時中回應，將責成國健署加強減糖宣導、食藥署加強後市場抽查。他也承諾，會在一個月內針對中研院該項研究帶來的提醒，提出因應報告。

董氏基金會食品營養中心去年針對大台北地區18間常見連鎖手搖杯飲料店進行調查，共計...
董氏基金會食品營養中心去年針對大台北地區18間常見連鎖手搖杯飲料店進行調查，共計調查31個據點，並根據熱銷品項隨機抽驗67款飲料的糖量與熱量。本報資料照片。圖／董氏基金會提供
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立委王育敏今批衛福部忽視市面多數手搖飲含糖量超標的情形，要求衛福部一個月內提出因...
立委王育敏今批衛福部忽視市面多數手搖飲含糖量超標的情形，要求衛福部一個月內提出因應報告。圖為王育敏質詢簡報檔。記者羅真／翻攝
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王育敏衛福部中研院
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