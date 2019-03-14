健保署年花968萬元鼓勵器捐協調 3月上路

2019-03-14 11:44 中央社 台北14日電



等不到大愛器官，許多患者索性到海外進行器官移植。為鼓勵國內器捐風氣，健保署宣布每年將斥資968萬元，讓摘取器官、移植手術的醫院都可申報協調費，盼讓更多患者重獲新生。

衛生福利部中央健康保險署今天透過新聞稿公布此消息，健保署長李伯璋上午在立法院受訪時表示，全台洗腎人口逐年增加，目前洗腎人數已多達8萬7000人，且洗腎、合併症治療費用高達新台幣600多億元，對於健保財務是一筆沉重負擔。

為了鼓勵醫師對於末期腎臟病前期病人進行衛教及家屬活體捐腎，健保署自民國106年起增列「活體腎臟移植團隊照護獎勵費」，凡是成功完成換腎者，照護團隊可申報給付費用5萬元（以1點1元計算）。

根據健保署統計，截至107年底，全台有14例在長期接受洗腎前完成親人間活體換腎。

李伯璋說，器官移植有賴醫護人員團體合作，但目前除了移植手術有給付外，前期的器官勸募、器官協調師以及後期的術後照顧都沒有相關給付。

尤其第一線「器官移植協調師」相當辛勞，他表示，從器官捐贈者術前諮詢評估、連絡醫療團隊、開刀房、調度室、實驗室做交叉比對、安排移植手術病患住院、負責捐贈者腦判及移植門診病患追蹤與衛教等各階段作業流程花費眾多時間，以維護病患安全及醫療品質。

李伯璋說，為了給予這些辛苦工作的協調師合理給付，決定增加「器官移植協調師管理費」支付項目，不論是摘取器官或移植手術的醫院皆可申報給付點數5000元，預計每年增加約968萬元支出，新制3月1日上路。

他強調，希望藉此讓第一線辛勞的器官移植協調師獲得合理給付，也藉此鼓勵各大醫院更有誘因及動力，將器捐的勸募與協調工作做得更好，盼讓更多病人重獲新生。