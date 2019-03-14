親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美國也有恐龍法官？川普親信A錢輕判 原因讓人想哭

死定了！安檢不爽隔壁通道沒人 他拍照抱怨釣到航警

健保署年花968萬元鼓勵器捐協調 3月上路

2019-03-14 11:44中央社 台北14日電

等不到大愛器官，許多患者索性到海外進行器官移植。為鼓勵國內器捐風氣，健保署宣布每年將斥資968萬元，讓摘取器官、移植手術的醫院都可申報協調費，盼讓更多患者重獲新生。

衛生福利部中央健康保險署今天透過新聞稿公布此消息，健保署長李伯璋上午在立法院受訪時表示，全台洗腎人口逐年增加，目前洗腎人數已多達8萬7000人，且洗腎、合併症治療費用高達新台幣600多億元，對於健保財務是一筆沉重負擔。

為了鼓勵醫師對於末期腎臟病前期病人進行衛教及家屬活體捐腎，健保署自民國106年起增列「活體腎臟移植團隊照護獎勵費」，凡是成功完成換腎者，照護團隊可申報給付費用5萬元（以1點1元計算）。

根據健保署統計，截至107年底，全台有14例在長期接受洗腎前完成親人間活體換腎。

李伯璋說，器官移植有賴醫護人員團體合作，但目前除了移植手術有給付外，前期的器官勸募、器官協調師以及後期的術後照顧都沒有相關給付。

尤其第一線「器官移植協調師」相當辛勞，他表示，從器官捐贈者術前諮詢評估、連絡醫療團隊、開刀房、調度室、實驗室做交叉比對、安排移植手術病患住院、負責捐贈者腦判及移植門診病患追蹤與衛教等各階段作業流程花費眾多時間，以維護病患安全及醫療品質。

李伯璋說，為了給予這些辛苦工作的協調師合理給付，決定增加「器官移植協調師管理費」支付項目，不論是摘取器官或移植手術的醫院皆可申報給付點數5000元，預計每年增加約968萬元支出，新制3月1日上路。

他強調，希望藉此讓第一線辛勞的器官移植協調師獲得合理給付，也藉此鼓勵各大醫院更有誘因及動力，將器捐的勸募與協調工作做得更好，盼讓更多病人重獲新生。

器官捐贈健保洗腎
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

離職小編記錄一人生活日常 感動Airbnb、三得利搶合作

2019-03-14 10:43

05：07台東近海規模4.6地震 最大震度5級

2019-03-14 05:27

說變就變 天氣即時預報粉專：中午前北晴南雨

2019-03-14 07:53

影／學校教孩子防身術好實用？爸媽看完「剉咧等」

2019-03-14 12:00

只有零下4.2度！玉山今晨下雪

2019-03-14 08:29

連日春雨水庫進帳 新竹水情黃燈轉綠燈

2019-03-14 12:09

1歲半童無法站立 竟因媽誤信非專業副食品書籍

2019-03-14 12:06

注意！這4款湯含鹽量最高 喝2碗就超標

2019-03-14 12:05

笑氣管理大漏洞 立委實測：業者承諾30分鐘內送到

2019-03-14 12:02

手機座結合郵筒元素 中華郵政推木質文創商品

2019-03-14 11:58

理科太太置入行銷 醫師藍委：自費篩檢多此一舉

2019-03-14 11:44

高糖致胰臟癌 立委要求衛福部重視手搖飲高糖問題

2019-03-14 11:22

春遊搭高鐵更優惠 高鐵公司推多項方案

2019-03-14 10:51

父癌末插管兒不願放棄治療 悲喊「不救就是我不孝」

2019-03-14 10:46

搶救Ｃ肝村 衛福部8月起擴大原住民篩檢

2019-03-14 10:31

若不考量亞鄰最低價 汽、柴油下周估調漲1.4、0.3元

2019-03-14 10:26

從台中到高雄一片霧霾 彭啟明：今天空氣品質很糟

2019-03-14 10:01

鋒面緩緩接近 北中雲增雨現

2019-03-14 07:35

大阪女孩KiKi說5件事 她覺得自己快變成台灣人

2019-03-14 07:34

淡北道路得再「重考」 四月底前補件

2019-03-14 00:32

健康你我他／中壢後站賞櫻 老、幼都方便

2019-03-14 00:16

兒童牙科 為何需要鎮靜、麻醉？

2019-03-14 00:16

麻疹疫苗 38至48歲不全面補打

2019-03-14 00:16

健康主題館／接假睫毛沒好好清 小心變蟎蟲窩

2019-03-14 00:16

防癌論壇／民眾不想面對…肝癌篩檢率待提升

2019-03-14 00:16

運動、外傷…關節置換 病人年輕化

2019-03-13 23:51

心情差、身體不舒服 研究證實：跟「閨蜜1周約會2次」比吃藥更有用

2019-03-13 22:23

科學家霍金辭世一周年 留下這十個問題給人類

2019-03-13 21:57

美的好朋友賣葉黃素被罵翻 醫師告訴你該怎麼吃

2019-03-13 20:57

人工關節置換長庚最高 推估2030年換人工關節是現今3倍

2019-03-13 20:48

大年初二心肌梗塞 老阿嬤鬼門關走一回喜迎96歲生日

2019-03-13 20:46

張大千也愛自拍？ 故宮與史博館攜手張大千紀念展

2019-03-13 20:36

這些癌症篩檢不用錢還有官方認證 請別放棄權利

2019-03-13 20:28

避免關節痛適度運動不酗酒 醫師：周圍肌肉訓練最重要

2019-03-13 20:12

溫室小番茄十年來行情減半 農糧署停止設施補助

2019-03-13 20:12

空服員超時工作19分鐘 華航無法預知免罰

2019-03-13 20:08

宜蘭雞排一份才10元？在地人：吃味道的啦

2019-03-13 20:00

遠航長灘島降落偏移跑道 全村竟衝出來看熱鬧

2019-03-13 19:56

網路曬娃風險多！3成爸媽遇孩子照片被不當截圖、轉載

2019-03-13 19:42
看更多

熱門文章

童年的滋味！「果汁牛乳霜淇淋」這間超商獨賣　3/15起6間門市先嘗鮮

2019-03-13 14:47

麥當勞「2019全新甜心卡」開賣! 一整年特選黑咖啡、薯條買1送1

2019-03-13 18:17

遠航長灘島降落偏移跑道 全村竟衝出來看熱鬧

2019-03-13 19:56

日本專家破解「減肥6大傳言」　睡太少會變胖、吃太少會「不容易變瘦」

2019-03-13 12:30

理科太太家中DIY驗子宮頸癌 衛生局：若違規最高罰500萬

2019-03-13 16:37

全球城市生活品質排名 台北第84、維也納10連霸

2019-03-13 18:47

她昏迷3年甦醒 開口「想要回家、想要吃牛排」

2019-03-13 15:45

影／合歡山突下冰雹 雪白覆蓋山頭成銀白世界

2019-03-13 15:51

丟掉雙眼皮貼 4種方式打造深邃眼型

2019-03-13 13:56

鋒面通過 今下雨變涼、日夜溫差大

2019-03-14 05:10

美的好朋友賣葉黃素被罵翻 醫師告訴你該怎麼吃

2019-03-13 20:57

最強星二代不是叫假的！木村光希Kōki帶媽襲台 機場穿搭行頭逾百萬元

2019-03-13 13:04

大阪女孩KiKi說5件事 她覺得自己快變成台灣人

2019-03-14 07:34

說變就變 天氣即時預報粉專：中午前北晴南雨

2019-03-14 07:53

05：07台東近海規模4.6地震 最大震度5級

2019-03-14 05:27

洗臉是要洗掉什麼？來聽皮膚科醫師解答

2019-03-13 18:20

科學家霍金辭世一周年 留下這十個問題給人類

2019-03-13 21:57

快排出遊！海拔2千太平山雲海此時最美 最佳賞景點在這

2019-03-13 12:14

心情差、身體不舒服 研究證實：跟「閨蜜1周約會2次」比吃藥更有用

2019-03-13 22:23

藏了6千萬年 這個新物種現在才被發現

2019-03-13 16:06

機場停機坪不足 專家：比起補助春遊政府有兩件更重要事

2019-03-13 16:50

每日星座運勢／巨蟹好運連連受歡迎 事業遇貴人多

2019-03-14 00:00

大年初二心肌梗塞 老阿嬤鬼門關走一回喜迎96歲生日

2019-03-13 20:46

淡北道路得再「重考」 四月底前補件

2019-03-14 00:32

兒虐頻傳孩童教室裝監視器？ 幼教團體：國際大笑話

2019-03-13 17:23

這些癌症篩檢不用錢還有官方認證 請別放棄權利

2019-03-13 20:28

限時兩天! 白色情人節出示「愛心元素」COLD STONE享買一送一

2019-03-13 13:45

地震又來了！一天兩震 南北各一

2019-03-13 12:50

速玲媽咪穿短裙秀逆天長腿　瘦3公斤為自己暖壽

2019-03-14 00:30

美國麥當勞推迷你甜「油條」搭配早餐咖啡

2019-03-13 18:08

12:32規模5.2地震 最大震度花蓮4級

2019-03-13 12:46

禁止員工滑手機「抓到扣一千」 勞工局：違法扣薪

2019-03-14 10:53

看中「深V」性感靴 鍾瑶穿Jimmy Choo秀美腿

2019-03-13 16:20

父癌末插管兒不願放棄治療 悲喊「不救就是我不孝」

2019-03-14 10:46

不再尿卡卡！基隆醫院教前列腺肥大患者「醫療正解」

2019-03-13 15:05

合歡山下雪了 今晚到明早交通管制

2019-03-13 19:20

增加誘因 勞部擬放寬雇用65歲以上可簽定期契約

2019-03-13 18:28

天天喝苦瓜汁能治好糖尿病？ 國健署：別信

2019-03-13 14:03

4萬元以下薪資要揭露？ 知名獵才顧問S姐告訴你怎麼看

2019-03-13 13:12

溫室小番茄十年來行情減半 農糧署停止設施補助

2019-03-13 20:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top