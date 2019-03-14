父癌末插管兒不願放棄治療 悲喊「不救就是我不孝」

2019-03-14 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市一名98歲患有失智的陳老先生，日前送醫急救後，被醫院診斷為癌症末期，醫師建議家屬進行安寧緩和照護，陳老先生幾乎無意識情況下、無法正常進食被迫插入鼻胃管，飽受身體不適，但家屬卻不捨，不願放棄任何搶救機會，甚至哭倒在地「不救就是我不孝」，一場重病讓家屬陷入兩難困境。

衛生福利部去年10月3日發布「病人自主權利法施行細則」及「提供預立醫療照護諮商之醫療機構管理辦法」等配套法規，今年1月6日正式施行上路，該法也是全亞洲第一部完整地保障病人自主權利的專法。

病人自主權利法適用對象擴大為五種臨床條件，包括末期病人、處於不可逆轉的昏迷狀態、永久植物人狀態、極重度失智、其他經中央主管機關公告之病人疾病狀況，或痛苦難以忍受、疾病無法治癒且依當時醫療水準無其他合適解決方法的情形，其立法強調尊重病人決策權。

衛生福利部桃園醫院安寧病房護理師嚴孝娟表示，過去有不少個案，因罹患無法治癒的重病，無法和一般人一樣進食說話或走路，人生尾聲全和病床、輪椅為伍，甚至得強迫放鼻胃管進食、注射高營養針、升壓劑，沒了食物在口中咀嚼的感動，雙手還得被約束，就為了預防病人自行拔除管路。

嚴孝娟指出，醫療照顧計劃應由病人、家屬及醫療團隊在尊重病人意願下討論決定，但當末期病人選擇安寧緩和照護，不使用維持生命治療、人工營養及流體餵養時，常被認為是久病憂鬱、自暴自棄，使病人成了患病又無發言權的雙重弱勢。