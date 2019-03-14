搶救Ｃ肝村 衛福部8月起擴大原住民篩檢

2019-03-14 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣推動肝炎防治多年，受限偏鄉民眾不清楚危害、篩檢意願不高等因素，部分鄉鎮感染率偏高。有鑑於此，衛福部國健署擴大篩檢，預計今年8月起將原住民篩檢年齡從目前的45歲降為40歲。

行政院國家Ｃ型肝炎旗艦計畫辦公室將全國各地Ｃ肝盛行率風險層級畫分為0至7級，第7級為感染盛行率最高地區，其中包括苗栗縣苑裡鎮、台中市后里區、雲林縣元長鄉、嘉義縣義竹鄉與高雄市梓官區，為全台盛行率最高的「Ｃ肝村」。

立法院衛環委員會今天邀請衛福部針對Ｃ型肝炎篩檢、治療與防治現況進行專案報告。衛福部政務次長何啟功表示，我國自2011年起開始在成人預防保健項目增加Ｂ、Ｃ肝篩檢，年滿45歲，就可享有終身一次免費篩檢。不過有鑑於國內各地Ｃ肝盛行率差異甚大，因此預計今年8月起將擴大原住民的篩檢年齡。

另外，衛福部正研議將Ｃ肝盛行率高、風險等級在第4級到第7級的地區，也將篩檢年齡從目前的45歲降為40歲，如此預計可涵蓋全人口占比的7.28%、Ｃ肝病人占比的24.76%，預估所需經費約新台幣6000萬元。

衛福部日前在台灣肝臟研究學會、基隆市肝病防治協會、聯合報健康事業部舉辦的「救Ｃ肝，一個不漏」專家會議中，提出Ｃ肝防治願景，希望2025年達到消除C肝的目標。