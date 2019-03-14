阿里山神木下婚禮貳部曲 4月26浪漫登場

2019-03-14 10:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（阿里山管理處）今年特別推出阿里山神木下婚禮貳部曲－星光下婚禮，將於4月26-28日浪漫登場，在白色情人節的這一天，同步開放報名，限量15對海內外新人報名，今年更開放金銀婚夫妻一同參與。

阿里山管理處表示，這場幸福的盛宴也將於參加新人們的幸福足跡將踏及瑞里綠色隧道、竹林茶席、瑞峰茶園、1314觀景臺等，在阿里山浪漫破表的地景下拍攝絕美婚紗，更將在繁星點點的夜空中，一同綻放屬於彼此的愛情，於牛埔仔愛情大草原許下攜手一生的約定。

阿里山管理處今年特別邀請超強婚禮卡司，有榮獲多次國際婚禮攝影藝術協會的婚攝－SJ Wedding 鯊魚婚紗婚攝團隊；嘉義最強大的新秘－憶雯萱新秘團隊；而婚禮佈置則邀請最有溫度的－Memory of happiness 憶起幸福團隊及在動態攝影最具專業力的－霏霖影像工作室一同為您服務外，今年更歡迎金銀婚夫妻一同參與，期盼著參加的新人們將幸福散播在阿里山的每個角落。

為了讓戀人們來阿里山感受浪漫氛圍，阿里山管理處特別於3月16日（六）推出「阿里山浪漫櫻之旅」活動（限量20組），情人們將漫步櫻之道絕美景緻下、共享櫻下盒宴、體驗專屬彼此印記皮雕DIY，伴隨著夕陽落下，於牛埔仔愛情大草原一起野餐渡過甜蜜時光，一起在阿里山幸福的渡過吧。