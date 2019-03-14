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阿里山神木下婚禮貳部曲 4月26浪漫登場

2019-03-14 10:29經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（阿里山管理處）今年特別推出阿里山神木下婚禮貳部曲－星光下婚禮，將於4月26-28日浪漫登場，在白色情人節的這一天，同步開放報名，限量15對海內外新人報名，今年更開放金銀婚夫妻一同參與。

阿里山管理處表示，這場幸福的盛宴也將於參加新人們的幸福足跡將踏及瑞里綠色隧道、竹林茶席、瑞峰茶園、1314觀景臺等，在阿里山浪漫破表的地景下拍攝絕美婚紗，更將在繁星點點的夜空中，一同綻放屬於彼此的愛情，於牛埔仔愛情大草原許下攜手一生的約定。

阿里山管理處今年特別邀請超強婚禮卡司，有榮獲多次國際婚禮攝影藝術協會的婚攝－SJ Wedding 鯊魚婚紗婚攝團隊；嘉義最強大的新秘－憶雯萱新秘團隊；而婚禮佈置則邀請最有溫度的－Memory of happiness 憶起幸福團隊及在動態攝影最具專業力的－霏霖影像工作室一同為您服務外，今年更歡迎金銀婚夫妻一同參與，期盼著參加的新人們將幸福散播在阿里山的每個角落。

為了讓戀人們來阿里山感受浪漫氛圍，阿里山管理處特別於3月16日（六）推出「阿里山浪漫櫻之旅」活動（限量20組），情人們將漫步櫻之道絕美景緻下、共享櫻下盒宴、體驗專屬彼此印記皮雕DIY，伴隨著夕陽落下，於牛埔仔愛情大草原一起野餐渡過甜蜜時光，一起在阿里山幸福的渡過吧。

阿里山管理處處長馬惠達說，為持續打造阿里山浪漫品牌，除每年10月辦理神木下婚禮主活動外，今年首次推出的星光下婚禮，將新人婚拍結合阿里山地區的浪漫地景，為阿里山的浪漫創造更多的溫度，誠摯地歡迎旅人們一同漫步於阿里山感受四季地景的浪漫氛圍與人文的溫度。

阿里山管理處今年推出阿里山神木下婚禮貳部曲－星光下婚禮，將於4月26-28日浪漫...
阿里山管理處今年推出阿里山神木下婚禮貳部曲－星光下婚禮，將於4月26-28日浪漫登場，在白色情人節的這一天，同步開放報名，限量15對海內外新人報名。　圖／阿里山管理處提供
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阿里山婚禮愛情
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