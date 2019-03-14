從台中到高雄一片霧霾 彭啟明：今天空氣品質很糟

2019-03-14 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天空氣品質相當糟糕，天氣風險管理公司總經理彭啟明在臉書發文說，從台中開始到高雄，中南部一片霧霾，中部以北雖多數是普通等級，但細懸浮微粒（PM2.5）濃度都明顯偏高。

環保署大氣環境監測網資料顯示，上午10時，全台有雲林、嘉義、高雄、彰化等地的6個測站空氣品質達對所有族群不健康的紅色警示、高達24個測站為對敏感族族群不健康的橘色提醒。彭啟明說，除了過去幾天累積的境外、境內汙染物，鋒面前緣產生的低層穩定偏南風造成的水氣凝結類似霧的現象也有「貢獻」，提醒大家外出時，務必做好該有的防護措施。

他說，本周五的全球青少年為氣候變遷議題發動的罷課行動，已經有將近100國家、超過1300城市的學生同步進行，台灣也有幾所中學及大學生響應『沒有未來，何必上課』。彭啟明希望大家多關心此議題，這如同風險管理中的灰犀牛效應，大家都知道風險，卻視而不見，毫無作為，等到大犀牛衝到你眼前，已經無力挽回。

至於天氣方面，彭啟明說，春天的天氣變化很快速，這波鋒面結構如預期較為微弱，水氣沒像上周那麼多。但大氣的低層在台灣海峽附近已經出現風向明顯的偏折，改為偏北風，其他地方還是偏南到東南風，形成一個很淺薄低層的鋒面。

他預計今天稍微掠過台灣繼續往東移動。整體來說結構並不好，北風帶來的冷空氣不夠強，水氣也不夠多，但是這波通過後還是會造成天氣的變化。

彭啟明說，今天白天中部以北到宜蘭、花蓮北部，會逐漸轉為陰偶有陣雨的天氣型態，晚上雨勢會更明顯，範圍會再擴大，偶陣雨會持續到周五清晨，之後鋒面遠離，逐漸轉乾降雨減緩。