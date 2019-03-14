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鋒面緩緩接近 北中雲增雨現

2019-03-14 07:35聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天下午起中部以北將逐漸轉涼，明天北台灣偏涼，中南部多雲時晴，周六東北季風減弱，白天氣溫回升。

吳德榮表示，今天清晨東半部有局部少量降雨，各地因輻射冷卻作用不同，低溫差異大，但整體而言在鋒面前，低溫又比昨天明顯回3、4度之多。最新模式模擬顯示，今天至明晨鋒面接近並通過，中午起中部以北、南部山區及東半部漸轉為有局部短暫雨的天氣。

溫度方面，吳德榮說，今天北部高溫約在24度左右、中部26度、南部29度、東部約25度左右。要注意的是，周六清晨因輻射冷卻作用氣溫很低。

他說，下周日 （17日）微弱鋒面逐漸接近，各地大都多雲時晴，僅北台灣有零星短暫雨的機率。下周一微弱鋒面影響，北台灣及東半部轉有局部雨，氣溫稍降，北台灣轉濕涼。下周二鋒面減弱，天氣好轉。

中央氣象局指出，周五至下周一東北季風影響，北台灣低溫約15、16度，高溫約20度，感受偏涼；中南部及花東屬於早晚偏涼的型態；降雨方面，鋒面過後稍轉乾，周五及周六降雨落在迎風面北部、東半部地區及中南部山區，其他地區大致為多雲到晴的天氣。

氣象局說，下周日、一受到華南水氣東移影響，水氣又將增多，中部以北及東北部雨勢將增、花東地區及南部山區也有局部短暫雨的機率，建議東北季風影響期間，外出攜帶雨具備用。

氣象局表示，下周二、三東北季風減弱，水氣稍減少，氣溫略回升；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

中央氣象局指出，周五至下周一東北季風影響，北台灣低溫約15、16度，高溫約20度...
中央氣象局指出，周五至下周一東北季風影響，北台灣低溫約15、16度，高溫約20度，感受偏涼。本報資料照片
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吳德榮氣象局
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