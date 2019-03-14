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淡北道路得再「重考」 四月底前補件

2019-03-14 00:32聯合報 記者侯俐安張曼蘋魏翊庭／連線報導

新北市長侯友宜（右二）親自督軍環評大會。 記者侯俐安／攝影
新北市長侯友宜（右二）親自督軍環評大會。 記者侯俐安／攝影
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爭議近廿年的淡北道路開發案，環保署昨召開環評大會審議，新北市長侯友宜親自率隊，經四小時討論，因多名環評委員認為全案疑慮未解，決議「重考一次」，四月底前補件再續審，但無需退回專案小組。

補件須包含檢討竹圍路廊、大眾運輸使用合理性，強化交通量分析、設置單線公車或ＢＲＴ專用道及強化捷運增班等大眾運輸可行性，以及開發對周遭居民、生態系統及紅樹林負面衝擊與減輕對策。侯友宜表達遺憾，但承諾將負起責任補件，「不會輕言放棄」。

淡北道路去年底二階環評初審過關，侯友宜與台北市長柯文哲日前會面達成共識將一起出資興建後，環評案引發關注。

環評委員、中央警察大學交通研究所副教授李克聰說，改善淡北交通應以大眾運輸為導向；據新北市交通局調查，淡水到台北高達八成六民眾是一人開車，首要解方應協調北捷增班，或透過ＢＲＴ等公車專用道提升便利性。

環評委員劉希平直言，要解決淡水人到台北工作塞車困境，在已有淡江大橋、輕軌、捷運情況下，應先改善上述三點再評估淡北道路。

環評委員馬曉康建議捷運蘆洲線延伸五股，可解決交通問題。環評委員王文誠也認為「侯市長若能將淡北道路退回，一定會留名青史」。環委在閉門會議中也認為，淡北道路只是為解決眼前問題，並無評估未來發展。

環團也連番表達抗議，認為淡北道路只會使塞車移轉到北投、士林，耗費四十七億卻無法真正解決問題，還會破壞淡水河岸景觀及紅樹林保育，台二線拓寬才是最好的方法。

新北市政府說，若能不開發就解決交通問題當然很好，但廿年間專家學者及政府已努力各種交通管理手段，但塞車仍在。

住淡水淡海新市鎮邱姓民眾說，淡水交通實在太糟，希望能興建淡北公路。但淡水李姓民眾表示，謝謝環評委員勇敢，為子孫留下一片綠景，新北市府對開發必要性和效益始終未能說服大眾，人民血汗錢不該濫用。

淡北道路小檔案

淡北道路全長五點四公里，由於淡水僅靠台二線聯外，尖峰時間壅塞，一九九六年推動淡北快速道路，環評未過；二○○八年改推「淡水河北側沿河平面道路工程」，二○一一年有條件通過環評、隔年動工。但居民認為工程影響紅樹林生態甚巨，提行政訴訟，二○一三年台北高等行政法院認定環評無效，應進行二階環評，二○一四年定讞後停工至今。

淡北道路路線圖。 圖╱新北市政府提供
淡北道路路線圖。 圖╱新北市政府提供
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環評淡水河
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