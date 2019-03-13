台塑企業暨王詹樣公益信託 傾注全力培育體壇之星

2019-03-13 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



台塑企業暨王詹樣公益信託(創辦人：王永在)長期致力推廣體育有成，今年台塑企業持續透過「台塑燃星計畫」及「台塑未來之星」贊助撞球、網球、桌球、羽球及高爾夫共計32位優秀選手，支持選手的夢想發光。

台塑企業暨王詹樣公益信託自2011年起啟動「台塑燃星計畫」，贊助桌球、網球、撞球、羽球等年輕潛力選手出國參賽經費，並於2012年推動「台塑未來之星」計畫，贊助選手至國外參加訓練營提升實力，同時贊助辦理「台塑盃」網球及撞球等基礎職業賽事。

另外也透過長庚醫療體系提供兩項計畫贊助選手免費健檢、特約門診等服務，讓選手們接受完善的醫療照護，維持良好的身心狀態。

台塑企業暨王詹樣公益信託持續投入台灣體育運動，至今已邁向第9年，歷年累計贊助選手達254人次，投入金額高達2.5億元，獲得266座國際賽冠軍。今年則贊助32位優秀選手，持續培育體壇明日之星。

今年「台塑燃星計畫暨未來之星聯合記者會」今天在體育署舉行，台塑企業暨王詹樣公益信託代表諮詢委員王文堯、桃園長庚紀念醫院院長楊政達、教育部體育署副署長林哲宏、中華奧林匹克委員會秘書長沈依婷、中華體育運動總會會長張朝國也都出席，向王詹樣公益信託致上最高敬意，對於多年來深耕體育、培育年輕潛力選手給予肯定。

桌球協會理事長林茂榮、撞球總會會長李振邦、網球協會理事長廖裕輝、全民羽球發展協會會長吳宜倫、大專體總高爾夫委員會主委王宏宗等，也齊聚向王詹樣公益信託表達最誠摯的感謝，並期許選手能發揮出最好的表現來回饋王詹樣公益信託的幫助。

王文堯表示，台塑總裁王文淵接任主任委員後，繼續秉持創辦人「取之於社會、用之於社會」的理念，積極投入公益活動、回饋社會，亦長期支持推動台灣體育運動、培育體壇明日之星，也很開心看見選手們逐漸展現培訓成果，這幾年在國際已開始有亮眼成績，更多次打破台灣的紀錄，為台灣體壇寫下新的里程碑。

代表全體選手致感謝詞的桌球選手林昀儒表示，非常感謝台塑企業暨王詹樣公益信託提供選手充分的「燃料」，在他5年前還默默無聞的時就願意贊助，讓他有更好的訓練及更多的參賽機會，現在才有辦法在國際跟頂尖選手競爭，也讓選手們都能持續在夢想的道路上一步一步地向前邁進。

2019年台塑企業透過「台塑燃星計畫」及「台塑未來之星」贊助撞球、網球、桌球、羽球及高爾夫共計32位優秀選手，其中桌球項目受贊助的選手包含榮膺「台灣二哥」且被國際桌總譽為「不可忽視的年輕選手」、年僅17歲的林昀儒，《2018台北青少年公開賽》獲得男單冠軍的黎昕陽，以及桌球女將林家瑄、新星蔡育勤，共計4位。

撞球項目方面，今年總共有14位選手接受贊助，其中包含在《2018花式撞球國際9號球公開賽》奪下亞軍的「撞球小王子」柯秉中、《2018世界青少年9號球錦標賽》封后的18歲小將陳佳樺，以及吳坤霖、許睿安、唐境霆、葉鎮綸、柯秉漢、吳式濠、王婉菱、李心語、范育瑄、魏子茜、古正晴、牟可由。

網球項目受贊助選手有2018年在《華國三太子國際男子網球挑戰賽》一路從會外賽打進8強的驚奇小將駱建勛、今年2月甫在《沙姆沙伊赫(Sharmel Sheikh)ITF巡迴賽》單打封王的吳東霖、2018年在《法國網球公開賽》青少年組男雙賽事取得亞軍的何承叡、2018年在《台塑盃國際男子職業網球錦標賽》奪下生涯首座單打冠軍的許育修、2018 年《ITF昌原網賽》女子單打封后的李亞軒、今年在《倫瑟斯頓女網賽》女子雙打獲得開季首冠的徐竫雯、《西班牙Palmanova ITF女網賽》雙打冠軍的台英17歲網球混血小將葛藍喬安娜、2018年首位在《新加坡WTA（職業女網總會）未來之星》封后的台灣新秀楊亞依，共計8位。

羽球項目則贊助於107年度《全國高中盃羽球錦標賽》奪得男雙亞軍的陳子睿、在《2018年世界青年羽球錦標賽》為中華隊闖進男雙8強的鄭凱文。