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美的好朋友賣葉黃素被罵翻 醫師告訴你該怎麼吃

2019-03-13 20:57聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

衛福部食藥署2016年抽驗市售13款含葉黃素的膠囊錠狀食品，其中竟多達6款產品，葉黃素含量低於標示的8成。日前美的好朋友（MedPartner）打著自己的葉黃素自己做，於嘖嘖所發起的群眾募資，短短3個多小時內，募得上千萬元製造「究是葉黃素」，但近期卻被網友罵翻，質疑含量、價格高於市價，而醫師表示，葉黃素經研究證實有補足色素層的效果，但要吃對方法。

美的好朋友募資製造葉黃素，公開產品的葉黃素以及玉米黃素含量，比例為5毫克與1毫克，坊間盛傳兩者的黃金比例應該為10毫克與2毫克。

三軍總醫院眼科部一般眼科科主任呂大文說，其實5比1就是黃金比例，但是沒有黃斑部病變的民眾，每天攝取葉黃素含量，僅需6到12毫克，有黃斑部病變的患者，才需要一天30毫克，防止黃斑部繼續惡化，每人一天攝取量的建議最高上限也是30毫克，吃得過多一點用也沒有。

呂大文說，很多患者都會詢問葉黃素的效果，葉黃素經過研究證實確實有補足眼睛色素層的效果，幫助眼睛過濾藍光，不過，葉黃素屬於油溶性物質，若以錠劑方式服用，人體吸收效果不好，反而是軟膠囊，人體比較好吸收，而最好的方式，是在吃一些油脂類食物後再吃葉黃素，更能幫助吸收。

其實，葉黃素存在於各種食物中，像玉米、蔬菜等，顏色愈黃葉黃素含量愈高。

呂大文說，要預防黃斑部病變，還是要改變從生活習慣做起，每天使用3C產品的時間必須限縮，每30分鐘就得休息一次，飲食也得均衡，否則吃再多的葉黃素也都補不回眼睛損壞的速度。

另，呂大文強調，許多民眾都以為葉黃素有「治療」黃斑部病變的效果，這是錯誤觀念，當黃斑部已經發生病變，屬於不可逆的疾病，只能夠透過醫療延緩惡化，呼籲民眾要重視視力保健，別以為所有疾病醫療都有辦法治癒。

食藥署食品組專委董靜馨表示，食藥署不定期針對市售葉黃素產品進行抽驗，呼籲業者標示與實際的產品必須一致，產品的生產工廠也需要符合食藥署的規範，包含食品衛生標準、良好作業規範等，以確保食品的品質。

董靜馨也提醒，所有的食品都不得宣稱療效，目前該產品並未申請所謂的「健康食品」即俗稱小綠人的健字號標章，屬於食品，有宣稱療效，將依法可開罰60萬元以上、500萬元以下罰鍰；業者若標示不實，標示含量與實際不符，也可依照食安法開罰4萬元以上、400萬元以下罰鍰，呼籲業者切勿以身試法。

對於長期使用3C產品的民眾，建議可多吃富含葉黃素食物，包括格蘭菜、綠花椰菜、菠菜...
對於長期使用3C產品的民眾，建議可多吃富含葉黃素食物，包括格蘭菜、綠花椰菜、菠菜等。 本報資料照片
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葉黃素食藥署患者
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