這些癌症篩檢不用錢還有官方認證 請別放棄權利

2019-03-13 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



為了讓癌症早期發現、早期治療，衛福部國健署提供四癌篩檢，包括口腔癌、子宮頸癌、大腸癌以及乳癌。子宮頸癌抹片篩檢最具成效，據國健署統計，子宮頸抹片能降低子宮癌發生率及死亡率60%至90％；但乳癌篩檢需做乳房X光攝影，因疼痛讓不少女性卻步，篩檢率只有40％，有待提升。

「乳癌篩檢還有大幅進步空間。」國健署長王英偉坦言，統計數據顯示，各國女性乳癌發生率近年都增加，台灣也是如此，國健署補助45歲至69歲婦女每2年免費一次乳癌Ｘ光攝影，但實際上使用比率只有四成。

大腸癌方面，國健署統計，免費糞便潛血篩檢的執行率近6成，可降低死亡風險達44%；口腔癌雖不是世界衛生組織列為特別需要篩檢的癌症，但台灣嚼食檳榔比率高，文獻顯示罹患口腔癌與檳榔有很大的關係，國衛署將口腔癌篩檢列入四癌篩檢，近年口腔癌發生率持平，幾乎未再攀升。

肝癌、肺癌也是人人聞之色變的癌症。王英偉說，B型與C型肝炎患者是肝癌高危險群，國家肝炎中心除了控制B、C型肝炎，民眾在入學、當兵或體檢時，也可以透過血液檢查了解自己是否罹患肝炎或為帶原者。「但很多民眾不想面對，而不願去檢測，這是我們比較憂心的」。

70%的肺癌與抽菸有關，王英偉解釋，吸菸者或平常接觸二手菸者，都有機會罹患肺癌。國健署跟進世界先進國家，修法擴大禁菸場所、提高菸稅、菸捐，也推動戒菸服務。但除了菸害，大環境的影響，如PM2.5也與肺癌有關，如何改善空氣品質也需要大家共同努力。

王英偉強調，菸酒檳榔、缺乏運動、肥胖、不健康飲食與環境汙染都可能誘發癌症，建議避免不健康行為，早期篩檢才能早期治療，「不要怕面對疾病」，才是正確態度。