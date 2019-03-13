溫室小番茄十年來行情減半 農糧署停止設施補助

2019-03-13 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



溫室玉女小番茄十年來行情減半，農糧署去年9月開始停止輔導農民種小番茄，不補助溫室設施搭設經費，避免造成種植面積大、行情變差，也有農民眼看市場量大價格直落，改種小黃瓜、南瓜等等其他瓜果類。

小番茄進入盛產期，多汁、甜度高的溫室玉女、聖女小番茄8、9年前是市場搶手產品，每盒一台斤裝可達250元，現在市售價格一盒不到100元，農民指出，近年青農務農不少人投資溫室，大多選擇容易入門的小番茄，全台栽種面積擴大，加上這兩年風調雨順產量多，價格才會直直落。

小番茄供需出現警訊，農糧署去年9月初發文給地方政府不再輔導農民種植小番茄，農糧署中區分署副分署長林美華說，全台小番茄栽種面積約2000公頃，有700公頃是設施種植，小番茄價格前三年呈現量增價跌走勢，評估現在供需屬平穩，但避免設施「小果番茄」栽培面積急速擴增影響產銷，才宣布不補助設置設施，避免農民投入高成本最後回不了本。

但林美華也說，地方政府若認為「小果番茄」屬地方特產，可提出產銷輔導措施及行銷規劃書，可不受限制仍納入補助作物品項，但目前還未收到有縣市提出計畫。

彰化縣政府農業處農務科長蘇啟懷指出，小番茄保存不易，走外銷通路受限，目前仍以國內市場為主，預先監控數量可避免產量過多影響價格。