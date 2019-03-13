空服員超時工作19分鐘 華航無法預知免罰

2019-03-13 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 呂開瑞 ╱即時報導



中華航空104年6月2日從桃園飛往四川成都的當日往返班機，去程無延誤，回程時因成都機場重新裝貨延誤，加上流量管制而延遲起飛，回到桃園機場時，已是晚上7點多。

10天後桃園市府勞動檢查抽中這個航班，經檢視7名空服員工作時間是早上6點5分報到，晚上7點14分報離，共13小時9分，扣除休息50分鐘，工時達12小時19分，認定違反勞基法連同延長工作時間最長12小

時的規定，開罰華航30萬元。

華航不服提行政訴訟指出，航班常因不可預測因素而延誤，當天是成都機場重新裝貨而延誤35分鐘，加上天候因素、航班密集而流量管制，班機原地等候50分鐘而延遲起飛，這些都非航空公司所能控制、預

見和防範，主張符合勞基法規定的「突發事件」，主張撤銷裁罰。

一審認定機場裝運貨物和天候因素的流量控管，屬於航空公司的風險控管，不符合勞基法事前無法預知的「突發事件」定義，判裁罰有理，華航不服，上訴後發回更審。

更審法官有不同見解，認定裝貨延誤和機場採取流量管制的時間，並非個別航空公司所能掌握，無法要求航空公司預見及採取預防措施，且華航事後發給空服員1000元補償金和1天休息，符合法律規定，判