遠航長灘島降落偏移跑道 全村竟衝出來看熱鬧

2019-03-13 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



遠航班機飛長灘島偏移跑道。旅客指出，長灘島班機降落迴旋居然衝出跑道，機輪卡在草皮上，旁邊村莊的民眾全出來看熱鬧，旅客搭乘接駁車離開，才看到原來三個輪子都在草地上。