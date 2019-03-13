網路曬娃風險多！3成爸媽遇孩子照片被不當截圖、轉載

2019-03-13 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



現在手機普及，再加上社群網站興盛，不少父母熱衷在臉書、IG曬小孩照，據兒福聯盟調查，8成4的家長曾上網分享育兒情況，超過3成在小孩一出生就開始上網曬娃，但其中2成1層放上孩子裸露身體的照片、1成揭露過多孩子資訊，更有3成家長曾遇孩子照片被不當截圖或轉載使用，間接提高孩子的暴露風險，且僅1成家長在網路分享前會先詢問孩子意願，埋下親子衝突隱憂。

兒盟調查指出，8成4家長曾在網上分享過孩子的事情，其中媽媽又比爸爸的比例高，而40歲以下家長大部分有使用社群分享或作記錄的生活習慣，超過9成在孩子3歲前，就上網分享照片或影片，分享內容第1名是「跟孩子出遊或重要活動記錄」，其次是「孩子日常生活」與「與家人或朋友聚會」，再來是孩子的個人成長記錄。

雖大部份家長獲正面回饋，但仍有1成2曾遇過如遭受親友評論等不愉快事件，更有3成1家長曾遇過孩子照片或影片未經同意被截圖或轉載，還有1成1曾遭網友負評、騷擾或檢舉。

此外，由於近年歐洲出現不少孩子因不滿父母分享自己資訊而告上法院的新聞。兒盟表示，經這次調查發現，有分享經驗的家長們平均認為孩子6.6歲後必須取得他們同意才能分享孩子影像，甚至有超過1成認為小孩上國中後才需取得他們同意，但調查也發現，只有1成左右的家長會在分享前詢問孩子意見。

兒福聯盟執行秘書黃韻璇表示，上網秀秀自己的寶貝，是E世代父母們人際間重要回饋與交流，有超過4成父母透過上網分享育兒狀況抒發壓力，但背後卻暗藏危機，而高曝光，低尊重也令人擔心，調查發現有分享經驗家長中，2成1曾放上孩子露出身體的照片，1成揭露過多孩子資訊，卻有超過4成家長很少甚至不會檢查平台隱私設定，3成3從不檢查群組成員名單，間接提高孩子暴露在風險的機會。