親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

澎湖空難生還海軍上士 竟持毒落網被撤職

遠航長灘島偏移跑道 村民全出來看熱鬧

鄭愁予詩歌演唱會15日歌劇院登場 演出結餘全捐公益

2019-03-13 19:22聯合報 記者喻文玟╱即時報導

「愁予之歌：鄭愁予詩歌慈善演唱會」3月15日在台中國家歌劇院大劇院登場，詩人鄭愁予親自獻唱，還有金曲歌王殷正洋、小百合、林文俊，演出結餘所得捐作公益，距離演出僅剩2天，目前仍在兩廳院售票並徴求小額贊助。

詩人鄭愁予的親姪子鄭樵是肯納症（自閉症）患者，台中特教學校畢業後沒有適合的升學管道，曾在瑪利亞學園工作10餘年，鄭愁予近年積極投入幫自閉兒募款，不遺餘力。

「鄭愁予詩歌慈善演唱會」由財團法人基督教門諾會附設黎明教養院主辦，長琦科技公司贊助。演唱會製作人林彩桂表示，這也是一場值得令人期待的演唱會，曲目按照詩人鄭愁予創作年代編排，由少年純情、中年關懷社會、到晚年對人生悲憐，很需要社會支持。

林彩貴說，售票同時也徴求小額贊助，凡捐款一萬元致贈貴賓券一張，事先劃位並開立捐款收據，3月15日晚在歌劇院一樓Sponsor時間，可和詩人鄭愁予、歌手殷正洋、小百合、林文俊合照。

「愁予之歌、鄭愁予詩歌慈善演唱會」這次演奏由NTSO台灣青年交響樂團擔綱，團長劉玄詠擔任指揮。

林彩貴表示，鄭愁予是當代漢語詩歌最具代表性的詩人之一，也是在漢語讀者中最具知名度、廣受歡迎的台灣詩人。

鄭具有深厚的古典文學修養，並能把傳統的詩詞意境與現代西方的藝術表現手法相揉和，以詩成歌，優美、瀟灑、富有抒情韻味著稱，意象多變，溫柔華美，既傳統又現代，渾然天成，自成「愁予風」。

林彩貴表示，身為肯納兒的家屬，最擔心自己老去，孩子由誰照顧，募款所得都要捐給慈善機構，盼帶給自閉症孩童有春風的溫暖。購票請洽兩廳院售票系統。

詩人鄭愁予的親姪子鄭樵是肯納症（自閉症）患者，他近年積極投入幫自閉兒募款，不遺餘...
詩人鄭愁予的親姪子鄭樵是肯納症（自閉症）患者，他近年積極投入幫自閉兒募款，不遺餘力。圖／台中市自閉症教育協進會提供
分享
詩人鄭愁予的親姪子鄭樵是肯納症（自閉症）患者，他近年積極投入幫自閉兒募款，不遺餘...
詩人鄭愁予的親姪子鄭樵是肯納症（自閉症）患者，他近年積極投入幫自閉兒募款，不遺餘力。圖／台中市自閉症教育協進會提供
分享

詩人演唱會兩廳院售票
♥情人節♥單身有福了～快把Switch帶回家→

相關新聞

遠航長灘島降落偏移跑道 全村竟衝出來看熱鬧

2019-03-13 19:56

全球城市生活品質排名 台北第84、維也納10連霸

2019-03-13 18:47

兒童遊具標準一體適用？立委批太奇怪了

2019-03-13 18:18

兒虐頻傳孩童教室裝監視器？ 幼教團體：國際大笑話

2019-03-13 17:23

宜蘭雞排一份才10元？在地人：吃味道的啦

2019-03-13 20:00

網路曬娃風險多！3成爸媽遇孩子照片被不當截圖、轉載

2019-03-13 19:42

這些癌症篩檢不用錢還有官方認證 請別放棄權利

2019-03-13 20:28

避免關節痛適度運動不酗酒 醫師：周圍肌肉訓練最重要

2019-03-13 20:12

溫室小番茄十年來行情減半 農糧署停止設施補助

2019-03-13 20:12

空服員超時工作19分鐘 華航無法預知免罰

2019-03-13 20:08

為什麼老是長針眼？醫師說這4件事沒做到

2019-03-13 19:26

合歡山下雪了 今晚到明早交通管制

2019-03-13 19:20

美國麥當勞推迷你甜「油條」搭配早餐咖啡

2019-03-13 18:08

91歲翁心律不整20年 醫師用3D立體定位電燒手術治癒

2019-03-13 17:59

父母愛曬親子照 專家：藏資安疑慮

2019-03-13 17:33

托育政策模糊 北市家長心慌慌

2019-03-13 17:32

吸菸致命、空汙更糟 年死8百萬人

2019-03-13 17:31

巡山員今年起最多加薪7000元 約有900人受惠

2019-03-13 17:23

機場停機坪不足 專家：比起補助春遊政府有兩件更重要事

2019-03-13 16:50

麻疹延燒要打疫苗嗎？ 專家決定38至48歲者不需全面補打

2019-03-13 16:48

理科太太涉醫材廣告未申請 衛生局：若違規最高罰500萬

2019-03-13 16:37

中藥房新生 中醫藥司：最晚4月中公布解決方案

2019-03-13 16:10

七家灣溪國寶魚鉤吻鮭5千多尾 在溪流應可健康長大

2019-03-13 16:10

影／合歡山突下冰雹 雪白覆蓋山頭成銀白世界

2019-03-13 15:51

她昏迷3年甦醒 開口「想要回家、想要吃牛排」

2019-03-13 15:45

勵志書有用嗎？還信過程比結果重要？

2019-03-13 15:40

越捷慶祝日韓新航線 提供黃金限時三天０元起優惠機票

2019-03-13 15:10

不再尿卡卡！基隆醫院教前列腺肥大患者「醫療正解」

2019-03-13 15:05

北車上午8點閘門當機 上班人潮塞爆月台

2019-03-13 14:36

AI判讀術後傷口 台大遠距醫療升級

2019-03-13 14:23

接假睫毛根部沒清乾淨 當心眼睛成蟲窩

2019-03-13 14:19

禁巴拉刈 植保界專家反對：增管理難度

2019-03-13 14:15

巴拉刈明年2月禁用 農委會：劇毒農藥退場不回頭

2019-03-13 14:13

天天喝苦瓜汁能治好糖尿病？ 國健署：別信

2019-03-13 14:03

丟掉雙眼皮貼 4種方式打造深邃眼型

2019-03-13 13:56

巴拉刈該不該禁？學界：應拿掉最不安全的選項

2019-03-13 13:54

吃得到雙重口感「魩仔魚」！石壁家義大利麵、披薩海味濃濃

2019-03-13 13:23

6月底前用完高鐵回數票 可五折加購自由座車票

2019-03-13 12:56

地震又來了！一天兩震 南北各一

2019-03-13 12:50
看更多

熱門文章

凌晨4:19新北貢寮規模5.1地震 最大震度2級

2019-03-13 04:32

桃機停機坪爆滿 飛台包機喊卡

2019-03-13 00:48

童年的滋味！「果汁牛乳霜淇淋」這間超商獨賣　3/15起6間門市先嘗鮮

2019-03-13 14:47

好天氣剩半天！入夜後濕涼 低溫下探13度

2019-03-13 06:00

去年諸事不順 2019年鹹魚大翻身星座前5名！

2019-03-13 09:42

脾氣最差星座TOP5 身旁的人上榜了嗎？金牛討厭頂嘴、冠軍不意外

2019-03-12 22:15

日本專家破解「減肥6大傳言」　睡太少會變胖、吃太少會「不容易變瘦」

2019-03-13 12:30

北車驗票閘門失靈 通勤族一度塞爆！ 台鐵局：已修復

2019-03-13 08:55

每日星座運勢／天秤笑容拉近了距離 學習事半功倍

2019-03-13 00:00

麥當勞「2019全新甜心卡」開賣! 一整年特選黑咖啡、薯條買1送1

2019-03-13 18:17

性愛啪啪「啪」 小弟弟承受的痛只有男性自己知道

2019-03-12 21:01

影／合歡山突下冰雹 雪白覆蓋山頭成銀白世界

2019-03-13 15:51

她昏迷3年甦醒 開口「想要回家、想要吃牛排」

2019-03-13 15:45

清晨傳來國家地震警報嚇到 氣象局坦言：震度2級不該發

2019-03-13 10:47

最強星二代不是叫假的！木村光希Kōki帶媽襲台 機場穿搭行頭逾百萬元

2019-03-13 13:04

成大資工APCS組門檻 補教業者：畢業生都難達到

2019-03-12 22:20

詐騙新手法？用電戶遭惡意過戶 台電便民措施有漏洞

2019-03-13 11:30

快排出遊！海拔2千太平山雲海此時最美 最佳賞景點在這

2019-03-13 12:14

一晚4人一氧化碳中毒 大千醫院高壓氧救命

2019-03-13 07:53

藏了6千萬年 這個新物種現在才被發現

2019-03-13 16:06

丟掉雙眼皮貼 4種方式打造深邃眼型

2019-03-13 13:56

機場停機坪不足 專家：比起補助春遊政府有兩件更重要事

2019-03-13 16:50

遠航長灘島降落偏移跑道 全村竟衝出來看熱鬧

2019-03-13 19:56

林依晨談老公狂放閃撒糖 「選對人，每天都是情人節」

2019-03-12 22:12

看球看到哭！C羅帽子戲法 辣模女友場邊激動落淚

2019-03-13 11:10

石虎公園沒石虎？卓蘭大安溪畔拍到了

2019-03-13 00:00

理科太太涉醫材廣告未申請 衛生局：若違規最高罰500萬

2019-03-13 16:37

台北站閘門故障通勤族塞爆 台鐵局致歉還原現場

2019-03-13 11:18

愛吃炸雞又不運動 17歲胖男床上「不舉」成弱雞

2019-03-13 10:27

把握今天白天好天氣 晚上恐降雨

2019-03-13 08:29

校內信指新加坡鞭刑「特有」 台大道歉：同仁無心之過

2019-03-12 22:39

全球城市生活品質排名 台北第84、維也納10連霸

2019-03-13 18:47

今年再開8～9家！涓豆腐、北村豆腐持續深入台中、高雄

2019-03-13 00:38

12:32規模5.2地震 最大震度花蓮4級

2019-03-13 12:46

這5家你吃過嗎？逢甲商圈消費者最愛美食排行榜來了

2019-03-13 11:52

他42歲天冷晨跑突昏倒 失去意識險猝死

2019-03-13 11:53

地震又來了！一天兩震 南北各一

2019-03-13 12:50

哈根達斯攜手小b推出情人節限量雪糕 3/13開賣

2019-03-12 19:51

台大校內信指星國鞭刑「獨特」 師生傻眼

2019-03-12 22:15

高鐵南延又熱起來了 屏東兩立委搶著質詢蘇貞昌

2019-03-12 20:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top