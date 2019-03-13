鄭愁予詩歌演唱會15日歌劇院登場 演出結餘全捐公益

2019-03-13 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



「愁予之歌：鄭愁予詩歌慈善演唱會」3月15日在台中國家歌劇院大劇院登場，詩人鄭愁予親自獻唱，還有金曲歌王殷正洋、小百合、林文俊，演出結餘所得捐作公益，距離演出僅剩2天，目前仍在兩廳院售票並徴求小額贊助。

詩人鄭愁予的親姪子鄭樵是肯納症（自閉症）患者，台中特教學校畢業後沒有適合的升學管道，曾在瑪利亞學園工作10餘年，鄭愁予近年積極投入幫自閉兒募款，不遺餘力。

「鄭愁予詩歌慈善演唱會」由財團法人基督教門諾會附設黎明教養院主辦，長琦科技公司贊助。演唱會製作人林彩桂表示，這也是一場值得令人期待的演唱會，曲目按照詩人鄭愁予創作年代編排，由少年純情、中年關懷社會、到晚年對人生悲憐，很需要社會支持。

林彩貴說，售票同時也徴求小額贊助，凡捐款一萬元致贈貴賓券一張，事先劃位並開立捐款收據，3月15日晚在歌劇院一樓Sponsor時間，可和詩人鄭愁予、歌手殷正洋、小百合、林文俊合照。

「愁予之歌、鄭愁予詩歌慈善演唱會」這次演奏由NTSO台灣青年交響樂團擔綱，團長劉玄詠擔任指揮。

林彩貴表示，鄭愁予是當代漢語詩歌最具代表性的詩人之一，也是在漢語讀者中最具知名度、廣受歡迎的台灣詩人。

鄭具有深厚的古典文學修養，並能把傳統的詩詞意境與現代西方的藝術表現手法相揉和，以詩成歌，優美、瀟灑、富有抒情韻味著稱，意象多變，溫柔華美，既傳統又現代，渾然天成，自成「愁予風」。