衛福部彙編原住民藥用植物 紀錄原住民經驗

2019-03-13 18:50 中央社 台北11日電



社會常見中西醫調理，鮮少接觸原住民藥用植物，衛福部今天發表「台灣原住民族藥用植物彙編」第二版，整理日治時代以來的研究，保存原住民的智慧。

「台灣原住民族藥用植物彙編」第二版由中國醫藥大學教授張永勳和弘光科技大學副教授何玉鈴編制，衛福部今天舉辦發表記者會，中醫藥司司長黃怡超、花蓮慈濟大學通識中心兼任副教授鴻義章、張永勳、何玉鈴等人到場致詞。

張永勳說，大多數人使用健保卡看西醫解決病痛，傳統用藥知識逐漸不受重視，尤其是原住民的植物藥。他說，本書第二版參考日本專家山田金治對台灣原住民的田野調查，著重植物成份和藥理資料，以符合現代植物藥理研究資訊。

何玉鈴補充，第二版特別將原住民從6族新增至16族，並根據內政部戶政司資料加註現有地名，藥用植物收載從過去278種，增加至301種藥用植物，包含蕺菜、決明等。

何玉鈴說，蕺菜、決明是漢人及原住民都會用到的植物藥，但是用法不同，使用的部位也不同，訴求的療效也有差別。鴻義章則說，原住民藥用植物的經驗從日治開始，久遠且有價值，能節省現代研究時間，也有的草藥是原住民特用，例如冇骨消用來消炎止痛。

何玉鈴提醒讀者，書中僅提供藥理效用資訊，若需要實際使用，得詢問醫療專家。鴻義章也說，書中有記載治療病痛的藥用植物，但植物藥必須回歸原貌使用，部分民眾會選擇偏方，千萬要避免誤用。