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父母愛曬親子照 專家：藏資安疑慮

2019-03-13 17:33台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

（左起）兒福聯盟執行秘書黃韻璇、藝人吳鳳與素人媽媽阿福在記者會上，共同呼籲家長在...
（左起）兒福聯盟執行秘書黃韻璇、藝人吳鳳與素人媽媽阿福在記者會上，共同呼籲家長在社群媒體上，注重孩子隱私權。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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父母會藉由社群媒體分享自己帶小孩的經驗，但放的照片沒有設權限或是內容並不雅觀，常會造成孩子個資外洩及不尊重幼兒隱私。兒福聯盟在13日舉辦的網路親子教育記者會上，邀請到藝人吳鳳分享網路育兒經。他表示，希望父母不要隨便把小孩子當成炫耀工具，在曬照時也要尊重小孩的身體權。

小孩非工具

吳鳳說，他雖然是藝人，可是他不希望把小孩子的照片放在社群網站，當成賺錢或置入性行銷的工具。「我不會讓我的小孩碰手機。」他感嘆，有英國研究顯示，手機的成癮效果跟毒品一樣，如果爸媽因為用手機讓小孩子受到影響，會讓小孩子的創造力消失，被侷限在手機螢幕裡。

「小孩子現階段的任務就是讓她們玩。」育有兩個女兒的吳鳳說，即使他讓小孩子上鏡頭也不會是洗澡、尿尿等裸露的照片，要尊重孩子的身體權。

另外他也提到，無論國內外都有發生小孩子照片沒有設隱私權限，被戀童癖拿來猥褻，或透過通訊軟體接觸小孩子的新聞，父母在曬小孩的同時，也要注意隱私維護。

以孩子為主

素人媽媽阿福提到，有時候會在社群媒體分享親子照除了藉由照片跟親友有更多話題，也會在貼文中反應一些育兒時碰到的問題，而臉書上很多朋友都很樂意幫她，讓她受益良多。

兒福聯盟執行秘書黃韻璇表示，為了保障小孩的權益，希望父母不要在網路上放高風險資訊，並在資安管理上多為孩子把關。另外她提到，在將孩子的照片放在網路上時，也要多與孩子溝通，尊重他們的意願，不讓孩子陷入社群媒體個資曝光的風險。

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