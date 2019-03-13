台大首開「智慧飲食與米飯官能品評班」 覺察食物與自我身體對話之智慧飲食者

2019-03-13 17:27 文／ 臺灣大學進修推廣學院



國立臺灣大學進修推廣學院將自108年4月30日起每週二晚間首開「智慧飲食與米飯官能品評」第1期，由臺大農藝系王裕文教授主講。歡迎各界關心食安、飲食文化及期望智慧地建立飲食自主權者把握這個難得的機會。

我們以五穀雜糧為主食，但是層出不窮的食安問題，常讓消費者吃得膽戰心驚，如何挑選好米、如何保留米飯最多的營養、怎麼吃才健康，往往透過媒體及坊間書籍獲得相關資訊，但您可曾思考過，哪些資訊或觀念是正確?這樣吃是否真的適合您?

本課程以國人每日所吃的米飯種類與來源為主軸，從探討農地生產的原食材如何經過「工業化」的轉化，再將工業化生產的食品「商品化」的過程，進而剖析其間可能衍生的添加劑應用，保鮮技術以及標準認證系統，讓學習者迅速掌握有關食物與食品的知識原理，俾清楚地了解應如何選擇我們每日食用的米飯。不論您是個人選擇適合自己與家人的飲食需求，或是進行米食相關產業的從業人員，都可以從這門課程中獲得正確的知能。

本課程除講授米飯的基礎科學知識及商品分級標準，介紹米飯營養與美味的來源，更提供約三十種米飯樣品於課堂中實際品鑑，開啟您的視覺、嗅覺及味覺，並結合知識教導您重新認識食物，學會體察自己身體的反應，培養選擇食物的能力，讓您學會「智慧飲食」，智慧地建立個人飲食自主權。

該課程將自108年4月30日起至連續6週的每週二晚間於台大農藝系農藝館上課，即日起開始受理報名，於108年3月20日前完成報名繳費者另可享學費優惠。有關本課程之相關訊息歡迎上【台大推廣教育網】或致電 (02)2362-0502 臺大進修推廣學院查詢。