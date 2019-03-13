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兒虐頻傳孩童教室裝監視器？ 幼教團體：國際大笑話

2019-03-13 17:23聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

幼兒園兒虐及學校不當管教案件頻傳，立法院擬修法規定學校及幼兒園教室裡裝設監視器。...
幼兒園兒虐及學校不當管教案件頻傳，立法院擬修法規定學校及幼兒園教室裡裝設監視器。 圖／聯合報系資料照片
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幼兒園兒虐及學校不當管教案件頻傳，立法院擬修法規定學校及幼兒園教室裡裝設監視器，但遭到幼教業者強烈反彈，認為監視器並不能解決問題，反而侵害人權與隱私，先進國家不可能會有這種作法，今天並發出共同提出聲明，要求政府絕對不能開民主倒車。

發出聲明的包括中華民國幼教聯合總會總會長何明德、中華民國兒童教保聯合總會總會長謝子元、中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣及全國幼兒園暨教保人員聯盟總會總會長呂銅城等，認為此舉會成為國際教育界的大笑話。

聲明內容如下：

由於近期發生虐童及不當管教案例，立法院委員提案擬修訂法律，在學校及幼兒園教室內裝設監視器。行政院政務委員曾經召開協作會議，邀請教育部、衛福部、相關家長及教保服務人員協會、專家學者及縣市政府與會，會議討論相關內容部份結論中提到機構降低兒虐案的發生，主要之成因為教保服務人員生理、心理、經濟壓力、人際關係、情緒管理及勞動條件與工作環境，造成生理及心理多項壓力過大時產生出個案問題，並建議提升教保服務人員勞動條件，並建立教保服務人員與家長之間的互信與互動機制。

綜觀美國、日本、韓國、新加坡及北歐等先進國家，無為防範虐童及不當管教特別立法授權，強制學校及幼兒園在教室內裝設監視器，以防治及監視教師或教保員發生情緒失控的問題。關於立法院委員提案「幼兒園於教室內安裝監視器修法案」所涉及的法律及人權問題，全國教保團體提出法律觀點與幼教實務現場問題之敘述。

1. 憲法保障人民「隱私權」。

司法院大法官釋字第 603 號解釋指出，《中華民國憲法》第 22 條保障隱私權之目的，係在維護個人主體性及健全人格自由發展，由此得知，隱私權之核心價值是在於發展完善人格。然而，幼兒園裝設監視器，是將所有教保人員及幼兒視為犯罪嫌疑人，不但無法讓幼兒園師生在快樂的環境中學習，還有侵犯教保人員及幼兒隱私權之虞，裝監視器後，老師會視為不良職場，會有很大的壓力，不被尊重的感覺，目前幼教已經教師荒了，若再立法，教師荒將更嚴重。

2. 幼兒園教室非屬公共場所，裝設監視器侵犯「人民隱私權」。

幼兒園若屬於公眾得出入場所，那麼，在公共場所或公眾得出入場所裝設監視器，是否構成隱私權侵害?換言之，在公共場所或公眾得出入場所中，隱私是否全然不受保障?就隱私的概念而言，是指個人所保有的人、事、物，主觀上不想被他人知悉，那麼，在公共場所或公眾得出入場所中，只要是個人不欲與他人分享的私領域，即屬於個人隱私。

3. 教室內裝設監視器之隱私權與肖像權須教保人員及幼兒監護人的全體同意。

幼兒園教室中聚集教保服務人員及幼兒，非單一個人。所謂肖像權係指每個人對其肖像有不被任意拍攝、繪畫、或發表公開之權利。我國《民法》有人格權之規定，先進國家對肖像權極為重視，然而，肖像權是具體的人格權，屬於人格權之範圍。因此，對於他人肖像之攝影，如果沒有經過當事人及期監護人之書面同意，將受到《民法》關於人格權之規範。

4. 全國教師及教保員不是「犯罪嫌疑人」，「親師信賴關係」何在？

監視器之裝置，會讓教保人員及幼兒處於惶恐中，並且使教保人員及幼兒感到如同犯人一樣被監視著。事實上，教育環境不應該是恐懼不安的，應該是快樂學習的場所，既然幼兒園是教育場所，就不應該將其視為犯罪的地方，更不應該視教保人員及幼兒為犯罪嫌疑人。

5. 教室裝設監視器，無法解決「人員情緒管理」。

依衛生福利部社會及家庭署召開之「研商托育服務相關議題會議」結論，裝設監視設備並無助於防杜兒虐事件。且發生個案均屬人員情緒管理不當，應屬個別案例，應就個案當事人進行輔導與處份。出現管教不當都是裝設監視器的幼兒園，所以裝設監視器並不能遏止不當管教，現在幼教現場的根本問題是師資嚴重短缺，以致園所為符合幼照法的相關師資要求，只要是幼教、幼保科系的老師就聘用，而沒有辦法再去篩選合格且合適的老師，這是問題的根源！

6.監視器是輔助校園無死角「保障師生安全」！

學校或幼兒園在校園之死角安裝監視器是為確保校園師生人員的「人生安全」，但若將監視器裝設在教室內，恐侵犯師生之基本人權。教育工作應以專業知能進行教學和輔導，不應用犯罪嫌疑的管理方式進行。因此，全國教保團體強烈反對「以少數個案變通案」的方式，提出「侵犯人權」幼兒園須安裝監視器的修法。台灣要成為一個不尊重人權的教育環境的國家嗎？一旦幼兒園修法要求教室內裝設監視器，未來國中小學及特教學校家長團體亦可要求，為防範國中小學及特教學校不當管教體罰及學生霸凌事件，要求比照幼兒園模式在教室內裝設監視器，親師建立的互信機制將一夕完全瓦解，不得不慎。教育環境裝設內監視器，不但會涉及法律與侵犯人權等問題，而且還違反教

育目的，更破壞了教育機構長久建立之「親師信賴關係」，恐怕無法通過合法性與適當性之檢驗，所以，在此呼籲停止幼兒園裝設監視器之修法，讓教保人員及幼兒在友善的幼兒教育環境中學習吧!

幼兒園隱私權幼教

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