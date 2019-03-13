巡山員今年起最多加薪7000元 約有900人受惠

2019-03-13 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



負責守護山林的巡山員，工作辛苦待遇低，經過多年爭取，行政院3年11月正式核定，森林護管員執行特定的高風險勤務，將可支給山地巡護作業費，約有900名森林護管員可立即受惠。

調薪之後，平均每月薪資所得將增加3000至4000元；若當月執行林火搶救、深山特遣、夜間埋伏等特殊勤務，更可增加達7000元（實際金額視執勤項目及時間而定），方案並溯自今年1月1日起生效。

農委會林務局表示，森林護管員負責約162萬餘公頃國有森林的第一線保護工作，辦理林野巡視、林火防救、盜伐及濫墾舉報、林木資源保護、森林生態與野生動物調查、林地測量、造林監工；也經常支援山域救援，須具備多元的專業。

森林面積遼闊，現有森林護管員1089人，每人平均巡護面積近2000公頃，且山區地形陡峻、氣候多變、環境險惡，尚須面對違法盜伐盜獵嫌犯威脅、野生動物侵擾，工作繁重且具高度危險性，每年均有同仁因執勤而受傷，但森林護管員的薪資低，僅介於2萬7434元至3萬4916元，未能反映其工作的重要性、專業性與危險性。

林務局表示，給森林護管員合理的待遇，才能鼓勵專業人員願意長期投入辛苦又具風險的山林守護工作，經驗也才得以傳承。