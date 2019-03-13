限量200組! 兒童節來六福村挺動物 一大一小只要500元

2019-03-13 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



為鼓勵民眾響應「今日不為，明日瀕危」動物保育理念，莊福文教基金會將於兒童節(4/4)，號召全民齊聚六福村，與莊福文教基金會保育大使宥勝一起參加「瀕危動物同學會」。即日起至基金會官網認購「瀕危動物同學會」公益行動，可享一大一小入園500元優惠，還能與孩子參加豐富的動物體驗活動，限量200組，募得款項將全數作為偏鄉環境教育推廣使用。

莊福文教基金會長期致力於動物保育及環境教育，每年舉辦各式保育推廣活動，呼籲民眾正視動物瀕絕困境的議題，今年特別選在兒童節舉辦「瀕危動物同學會」，邀請大小朋友來六福村挺動物。活動當天，民眾可彩繪上動物臉妝、戴上動物面具，扮妝成一日動物在全村趴趴走，下午2點，保育大使宥勝將帶領大小萌獸們一同遊行，為野生動物生存權發聲。