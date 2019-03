吸菸致命、空汙更糟 年死8百萬人

2019-03-13



歐洲因為空污危害,超過其他地區平均值。

空氣汙染奪走人命比以往估計多出2倍。歐洲科學家利用最新數據分析後發現,歐洲每年因為空污而早死的人數約80萬人,平均每人在世上少活2年以上。從最新研究結果指出的數據相比,全球因為空氣汙染而被奪走的人命,早已比吸菸致死的人口還多。

空汙致死加倍

據《英國衛報》報導,從最新數據來看,歐洲受到空氣汙染的傷害程度已高過全球平均,因為當地密集人口與不佳的空氣,都是導致民眾暴露在危害環境因素之一。這次分析是建立在去年9月公布的研究基礎之上,結果也證實全球每年因戶外空氣污染導致早期死亡人數已來到880萬人,是之前估計的2倍。

對此,德國梅因茲大學醫學中心教授穆茲爾表示,「這代表每年空氣污染造成死亡人數比吸煙奪走的死亡人數更多。只不過抽煙可以避免,空氣污染卻不行。」

這次新研究一共結合3組數據,包括暴露空氣污染、人口密度與年齡以及有毒空氣對健康的影響。另外,這次研究還涵蓋更廣泛的健康影響,包括糖尿病與高血壓,因此也增加了估計的死亡人數。

毒氣人人自危

研究指出,歐洲各國因空污提早死亡的預估值差異很大。例如在德國,每10萬人中有154人死亡,平均預期壽命減少2.4年,但在英國,每10萬人中有98人死亡,壽命縮短為1.5年。對此,研究人員認為,英國數值偏低可能是因為受到大西洋風有助於驅散污染所致。

英國肺臟基金會執行長伍茲指出,「有毒空氣不僅會縮短生命,也嚴重影響數百萬人的健康及生活品質。」

據《半島電視台》報導,這次集合德國與塞浦勒斯學者的研究結果指出,2015年全球空氣污染造成880萬人死亡,是先前估計450萬人的2倍,據該年估計,全球約有700萬人死於吸煙。

對此,塞浦勒斯學院力夫維德教授表示,「由於歐洲大部分微粒與其他空氣污染物來自燃燒化石燃料,我們需要立即轉換至其他來源來產生能源。當我們使用清潔、可再生能源時,不僅是在履行巴黎協定,還可將歐洲與空氣污染相關的死亡率降低到55%。」

