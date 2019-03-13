腹膜透析居家照顧治療 助洗腎病友一圓路跑夢

2019-03-13 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



35歲腎臟病患黃嘉嘉 (化名)，5年前開始利用腹膜透析治療方式，取代血液透析洗腎，這種居家自我照顧方式，不受時間或空間限制，讓她順利報名參加多場路跑活動。運動讓她精神變的更好，工作以及生活品質也不受影響，她還可以利用假日時間，到處旅行趴趴走

桃園市聯新國際醫院腎臟科醫師胡豪夫表示，嘉嘉本身是在醫療院所工作，5年前定期健康檢查，發現自己罹患尿毒症需要治療，她選擇腹膜透析治療，這種治療方式比較不受空間與時間限制，可以有更大的生活彈性。

熱愛路跑運動的嘉嘉，報名南北各地路跑活動，不但可以自行安排洗腎時間與地點，連洗腎藥水都可以配送到飯店，洗腎後不影響參加路跑活動行程計畫。目前嘉嘉也積極參與腎友等公益活動，分享她的治療經驗。

腎臟科醫師胡豪夫說，腹膜透析就是一種居家自我照顧方式，首先須在腹腔植入一條永久性導管。洗腎時，腎友只要將透析藥水包掛在高於身體位置，藥水灌入腹腔存留約4到6小時，以腹膜作為透析半透膜，將體內廢物移除到腹腔內透析，再將透析藥水包，放在低於身體的位置，將其引流出，換液約需30分鐘。

胡豪夫強調，腹膜透析療程無痛，時間與空間彈性都很高，不用每周跑醫院，且藥水在體內作用時，甚至可以自由活動。目前聯新國際醫院的腹膜透析治療病患超過一百位，是南桃園最大的腹膜透析中心。

中華民國腹膜透析協會理事長王濋諭表示，國內許多患者尚未了解腹膜透析治療前，認為在腹腔植管很奇怪，相較於過去血液透析腎臟病友，一個星期要跑3次醫院，每次4個小時，不但要忍受扎針之苦，透析中與結束後，還常血壓下降、抽筋及頭暈等不適。

腹膜透析可以讓腎友，自己決定洗腎地點時間，減少來往醫院的交通問題，甚到可避開工作時間。胡豪夫表示，足量透析外，飲食控制、運動也是治療尿毒症重要因素，適當的運動不但可以提昇生活品質，更可以減少心血管疾病或其他併發症。