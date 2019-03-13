機場停機坪惡化 專家：比起補助春遊政府有兩件更重要事

2019-03-13 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



桃園機場停機坪不足惡化，最近兩家東南亞低成本航空公司想開包機飛台灣，因申請凌晨時段停靠，卻因桃機深夜停機坪爆滿，最後只好取消包機。專家認為，相較砸大錢補助暖冬、春遊補助，交通部及觀光局有更重要的工作，能同時解決桃園機場爆滿、填補中南部機場客源，並讓觀光產業更健全完善。

桃機目前有86個停機位，但「僧多粥少」，近2、3年每天深夜都有上百架飛機停靠，最多曾達113架，近來兩家東南亞低成本航空想包機到台灣，並申請凌晨時段停靠，但因爆滿只好取消包機，桃機曾建議兩航空公司利用下午4時的時間帶飛航，但業者認為不適合。

針對桃機停機坪惡化，航空專家分析兩大原因。第一、桃園機場停機坪少，主因在於停機坪新建，跟不上航班成長速度，相較鄰近機場，例如香港、成田、仁川、馬尼拉等地，進行航班成長策略時，都會同時考量停機坪成長速度，但桃園機場停機坪近10年幾乎停滯，但近10年航班量成長超過40％。

當國籍航空機隊擴張速度增加、外籍航空航班量也不斷成長，第三航廈卻來不及趕上速度，導致解方有限，就算接下來第三航廈增加8個機坪，但南邊又要少8個，等於是「以一換一」沒有改變。再加上桃園機場在做整修工程，也讓本來就不夠的停機坪更少，停機坪只會愈來愈窘迫。

第二、為何航空公司不到台中、高雄機場？政府推動新南向政策，也不斷希望航空業者到台中、高雄。對此，航空專家分析兩大原因，首先是全台只有桃園機場為24小時機場，台中、高雄機場有宵禁，約在清晨6至7時開始、晚間11時左右宵禁。

2011年至2012年廉價航空興起時，廉價航空喜歡到桃園機場，最大關鍵就是桃機為「24小時機場」，縱然航空公司在機隊調派時，有能力調派飛機到台中、高雄，但時常一看到宵禁就卻步。

業者分析，24小時機場在亞太地區競爭很重要，目前鄰近機場除了成田有宵禁（近來也將縮短宵禁時間）羽田、大阪也都是24小時機場，並擁有足夠的停機坪。

不過光有24小時機場不夠，仍必須搭配健全的觀光產業。專家分析，台灣主力大型旅行社，核心中樞都仍在台北，包含雄獅、可樂、東南等，導致航空公司透過旅行社考量開航航線時，也會因為南部旅客基礎量不易穩固而卻步，當雙向旅客量不如預期時，「桃園時間帶再不好，都會勝過中南部機場」。