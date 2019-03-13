麻疹延燒要打疫苗嗎？ 專家決定38至48歲者不需全面補打

2019-03-13 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國際麻疹疫情嚴峻，衛福部統計今年目前已有30例麻疹個案，創近5年同期最高，往年次高也只有2例確診個案，疾管署及專家不敢輕視這波疫情，今上午開會討論，其中專家認為，目前38至48歲者雖屬於疫苗接種史或感染史不明確族群，但抗體陽性率仍有8成，暫不列為疫苗施打對象。

我國從1978年起全面推動公費接種麻疹減毒疫苗，但因1970年前曾流行麻疹，當時的民眾幾乎都因自然感染而有抗體，但1971至1981年間出生者卻未經歷過大流行、更是在疫苗開打前出生，外界擔憂恐成這波麻疹疫情防疫漏洞。

但傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP)委員、林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，據國內研究顯示，目前38至48歲民眾麻疹抗體陽性率仍有8成，研判可能是自然感染及過去曾自行接種，並非如外界所言是罹患麻疹的高危險群。

值得注意的是，目前國內麻疹確診以20至39歲病例最多，黃玉成說，疫苗世代、尤其1980至1990年代出生者，幼兒時期接種，幾乎不會自然感染，但麻疹疫苗非終身免疫，隨年紀越大，抗體濃度越低，最可能感染麻疹，如頻繁出國到麻疹流行國家的人或常與該地區人接觸、孕婦等，可尋求專業醫護人員評估。

鄰近的菲、泰、越、印尼、大陸、日本等國家，麻疹疫情去年開始升溫，延燒至今，我國今年截至目前，光境外入麻疹患者已累計13例，感染國家分別是越南6例、菲律賓5例、印尼及日本各1例：另外，17例國內感染中，8例都是境外感染病例接觸者。

根據規定，我國兒童施打的常規疫苗中，麻疹、腮腺炎與德國麻疹（簡稱MMR）疫苗，須在滿一歲時施打第一劑、滿五歲施打第二劑。黃玉成表示，國內MMR兩劑接種率皆高於97%，是亞洲臨近國家中最高，只要維持高接種率，就不會發生大流行。

疾管署副署長羅一鈞也認為，以台灣麻疹群體保護力，不會像東南亞疫情擴大到失守。目前針對1981年後出生者，仍建議打疫苗再出國；1971至1981年間出生者，出國前建議到醫院做個別風險評估，如是否前往流行國、以前是否有接種紀錄及抽血驗抗體，再由醫師判斷接種疫苗與否。將持續監控他國疫情，會隨時提升當地旅遊警示。