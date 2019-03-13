理科太太涉醫材廣告未申請 衛生局：若違規最高罰500萬

2019-03-13 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



理科太太近期又有新作，以「只要1分鐘就能在家中做子宮頸癌篩檢」為標語，並加註「＃太太工商時間」，於影片中拿著慧智基因的產品，介紹如何使用，並示範如何自己在家中做抹片檢查。由於影片中出現醫療器材產品，是否涉及醫療器材廣告？台北市衛生局表示，目前北市尚未查到該產品有提出廣告申請，已啟動調查，釐清是否有違法，若認定違規將可罰最高500萬元。

衛福部國健署統計，子宮頸癌是國內婦癌發生率第一名的癌症，主要透過性行為感染人類乳突病毒（HPV），但感染後多數人自動痊癒，少部分轉為子宮頸癌，預防子宮頸癌是政府重要工作，推動六分鐘護一生，女性卅歲以上免費子宮頸抹片檢查。

在理科太太的影片中，先介紹子宮頸癌，但最後拿出慧智基因產品，說明只要經過諮詢、填妥資料，就能拿到子宮頸癌篩檢自採組，並教導如何使用，自我採檢後送回公司就能會得報告。該影片至今已被觀看近16萬次，近8000人分享。

台北市衛生局食藥科技正黃敬堯表示，當理科太太拿出產品，並拍攝出產產品的公司，講述產品名稱時，就已涉及廣告。他說明，醫療器材無論是哪一種等級，只要是廣告，都需要向地方衛生局核備，包含廣告內容字句等，目前北市尚未查到有任何該產品的廣告申請。