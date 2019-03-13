親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

挑現金回饋卡3關鍵 別只看趴數

派出所長所內發酒瘋 被基層檢舉遭拔官

國人營養失衡 小技巧補足元氣

2019-03-13 16:49聯合線上／ 楊順平

缺鈣缺維生素 骨質肌力都流失

國人營養失衡 小技巧補足元氣

衛福部國民健康署今年二月發布最新國民營養健康狀況變遷調查，二Ｏ一三到二Ｏ一六年國人熱量及營養攝取狀況，多個性別與年齡層皆有熱量攝取不足現象。台北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲博士指出，國人外食比例高，如何讓飲食均衡、吃得營養、身體健康，成為重要課題。

鈣、維生素Ｄ、Ｅ普遍不足

「重視飲食生活就是重視生命。」謝明哲說，如果飲食不均衡，營養素攝取不足，易造成亞健康狀態的風險提高。國健署擬定了國人每日營養建議攝取量，針對各項重要營養素的攝取標準，但國人外食比率偏高，加上營養素來自全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等六大類食物，要想全部足額攝取，幾乎是不可能的事。

國健署最新飲食調查發現，鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質，其次為鎂，再者為鋅與鐵，而鈉則有攝取過量的情況。此外，台灣人愛喝含糖飲料，且大多外食居多，近年來有許多文獻指出，甜飲料攝取過量與糖尿病以及各種代謝症候群有關，根據國人甜飲料攝取頻率的結果顯示，主要攝取頻率較高的族群為七到四十四歲。針對維生素的攝取狀況，國人維生素Ｄ和維生素Ｅ的攝取量普遍偏差。

謝明哲表示，維生素Ｄ攝取是否足量，關乎骨骼健康。他指出，維生素Ｄ 代謝物為體內的荷爾蒙，只要經常日曬，紫外線進入皮膚，就可以合成維生素Ｄ，只可惜許多人怕曬出老人斑及皺紋，因此重視美白、防曬。

謝明哲說，如果維生素Ｄ不足，就會影響到鈣與磷的吸收，進而影響骨骼健康，這對老年人來說，可能導致無力，一旦摔倒，骨折風險大增。

口服營養品 補足各營養素

謝明哲說，從調查數據結果可得知營養品的重要性。在挑選口服營養補充品時，應注意哪些事項?謝明哲建議，應該先請營養師評估三餐內容、份量及種類，並參考身體健康狀況，是否需要加強某些營養素的攝取。

謝明哲強調，許多人以為自己胖胖的，應該是營養過剩，但肥胖可能是熱量太多，其實缺乏營養，建議在營養師的評估及建議下，飲用營養品，並力求營養均衡，不管是上班或是上學，都能時時充滿活力。

謝明哲建議，在挑選口服營養補充品時，可以液體營養品為主，例如亞培安素，含有三大營養成分及28種維生素及礦物質，在國外已累積超過30篇臨床實驗證實能補充現代人營養攝取不足，增加活力，增強體力。

楊順平／製表
楊順平／製表
分享

研究證實:不吃早餐 腦袋不靈光

「嘿、吃早餐呀、快點啦!」創作歌手盧廣仲一首「早安晨之美」，琅琅上口，歌詞直白，卻深得營養專家的贊同。國內一項以小三至小六學生為調查對象的飲食研究發現，與很少吃早餐的同學相較，天天吃早餐的人課業成績明顯較好。

台北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲博士 圖／楊順平 提供
台北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲博士 圖／楊順平 提供
分享

「早餐很重要。」台北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲博士說，許多人沒有吃早餐習慣，認為肚子不餓就可以不吃，但沒有飢餓感不代表不需要食物，睡了一覺醒來可能已經十幾個小時沒進食，身體必須補充能量，才有元氣。

該項研究以國內五所國小、小三至小六的學生為調查對象，比較不常吃早餐、天天吃早餐等兩組小朋友的課業成績，結果顯示，每天吃早餐的學生成績明顯較好。英國一項類似早餐研究則發現，相較於天天吃早餐的上班族、勞動工作者，沒有吃早餐習慣者容易因無法集中注意力，而可能容易發生意外事故。

謝明哲指出，許多上班族起得晚，來不及吃早餐，空腹喝杯咖啡提神，但長期不吃早餐、只喝咖啡，除了損及健康，還會讓自己陷入亞健康危機，增加各種風險。

市售早餐組合相當多元，例如稀飯、醬瓜、小菜等傳統早點，以及豆漿、燒餅油條，還有西式的漢堡、三明治。謝明哲表示，從營養觀點來看，建議可以選擇漢堡或三明治，裡面夾著青菜、起司、荷包蛋，盡量少選肉鬆、火腿、培根、漢堡組合肉等加工食品，而換上鮪魚或是肉排，也建議不要單吃稀飯配醬瓜、燒餅油條等營養素比較不足的食物，應多選擇含有均衡營養的早餐。

至於飲料部分，謝明哲認為，首選為牛奶，不管是鮮乳或是保久乳，營養成分都優於豆漿或是奶茶、紅茶。如果想要來杯咖啡提神，則建議選擇添加牛奶，拿鐵或卡布其諾。

但即使挑選漢堡、三明治，裡面可能只有一兩片番茄、生菜、黃瓜，以及少許的洋蔥，蔬菜量不足，蛋白質、維生素、礦物質等攝取明顯不足。謝明哲建議，可以搭配一瓶營養品，例如亞培安素，簡單方便，且液體容易吸收，在短時間內就能補充均衡的營養元素，讓一整個早上充滿了元氣。

上班族包便當 這樣挑才營養

上班族午餐用餐時間有限，常購買現成便當，台北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲博士提醒，這類便當菜色看似豐富，但常偏油，營養失衡。

台北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲博士 圖／楊順平 提供
台北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲博士 圖／楊順平 提供
分享

謝明哲指出，許多人至自助餐點菜時，習慣三配菜、一主食，建議每樣菜都夾一點，不要拘泥三配菜、一主菜等夾食原則，飲食才能多元。謝明哲強調，用餐之前，務必牢記蛋白質、維生素、礦物質及醣類(碳水化合物)等來 源，缺一不可，例如肉類、芹菜炒肉絲、小魚 乾、豆腐、荷包蛋、地瓜葉、龍鬚菜、米飯。

挑選食物也有祕訣，例如，主食最好選半肉半菜，盡量不要一整塊肉，蔬菜顏色越深綠越好，夾菜時用夾子輕輕甩油。最重要的是一定要吃澱粉，如米飯、麵條、地瓜等，許多人怕胖，以為少吃澱粉就可以減少熱量，不吃澱粉看似減少熱量攝取，卻會影響蛋白質的代謝利用。

此外，許多人會以甜點、含糖飲料、餅乾、油炸食物當下午茶，以提振精神。然而富含精緻糖類及飽和脂肪的食物，容易越吃越疲憊，可用營養品代替下午茶，補充三餐攝取不足的營養素。

謝明哲強調，如果隨便吃只求一飽，飲食失衡，長期下來當然不可能健康，建議可透過亞培安素這類的營養品，讓營養攝取更佳完整。

※亞培安素為特殊營養品，使用前請諮詢 醫師與營養師。

相關新聞

機場停機坪惡化 專家：比起補助春遊政府有兩件更重要事

2019-03-13 16:50

天天喝苦瓜汁能治好糖尿病？ 國健署：別信

2019-03-13 14:03

丟掉雙眼皮貼 4種方式打造深邃眼型

2019-03-13 13:56

影／合歡山突下冰雹 雪白覆蓋山頭成銀白世界

2019-03-13 15:51

兒虐頻傳孩童教室裝監視器？ 幼教團體：國際大笑話

2019-03-13 17:23

麻疹延燒要打疫苗嗎？ 專家決定38至48歲者不需全面補打

2019-03-13 16:48

理科太太涉醫材廣告未申請 衛生局：若違規最高罰500萬

2019-03-13 16:37

中藥房新生 中醫藥司：最晚4月中公布解決方案

2019-03-13 16:10

七家灣溪國寶魚鉤吻鮭5千多尾 在溪流應可健康長大

2019-03-13 16:10

她昏迷3年甦醒 開口「想要回家、想要吃牛排」

2019-03-13 15:45

勵志書有用嗎？還信過程比結果重要？

2019-03-13 15:40

越捷慶祝日韓新航線 提供黃金限時三天０元起優惠機票

2019-03-13 15:10

不再尿卡卡！基隆醫院教前列腺肥大患者「醫療正解」

2019-03-13 15:05

北車上午8點閘門當機 上班人潮塞爆月台

2019-03-13 14:36

AI判讀術後傷口 台大遠距醫療升級

2019-03-13 14:23

接假睫毛根部沒清乾淨 當心眼睛成蟲窩

2019-03-13 14:19

禁巴拉刈 植保界專家反對：增管理難度

2019-03-13 14:15

巴拉刈明年2月禁用 農委會：劇毒農藥退場不回頭

2019-03-13 14:13

巴拉刈該不該禁？學界：應拿掉最不安全的選項

2019-03-13 13:54

吃得到雙重口感「魩仔魚」！石壁家義大利麵、披薩海味濃濃

2019-03-13 13:23

6月底前用完高鐵回數票 可五折加購自由座車票

2019-03-13 12:56

地震又來了！一天兩震 南北各一

2019-03-13 12:50

12:32規模5.2地震 最大震度花蓮4級

2019-03-13 12:46

擺脫「薪酸」！27K巡山員加薪拍板 900人受惠

2019-03-13 12:39

胸痛不要拖！17歲少年郎突發胸痛原來是氣胸

2019-03-13 12:36

日本專家破解「減肥6大傳言」　睡太少會變胖、吃太少會「不容易變瘦」

2019-03-13 12:30

快排出遊！海拔2千太平山雲海此時最美 最佳賞景點在這

2019-03-13 12:14

台人最愛「紅茶花傳」奶茶登台 網友台日比一比：差在這味！

2019-03-13 12:00

防堵非洲豬瘟入侵 高雄海關加碼增設3部X光機

2019-03-13 11:54

他42歲天冷晨跑突昏倒 失去意識險猝死

2019-03-13 11:53

植保界為巴拉刈平反 農委會：不要走回頭路

2019-03-13 11:44

台灣農藥殘留管制創始者 為巴拉刈平反

2019-03-13 11:39

準公共化幼兒園在哪？家長心慌怕搶不到學校

2019-03-13 11:37

詐騙新手法？用電戶遭惡意過戶 台電便民措施有漏洞

2019-03-13 11:30

台大AI判讀傷口感染程度 遠距醫療還能給意見

2019-03-13 11:21

台北站閘門故障通勤族塞爆 台鐵局致歉還原現場

2019-03-13 11:18

視野有缺角 男子查出罹患腦下垂體腫瘤

2019-03-13 11:06

北車台鐵驗票閘門故障 林佳龍：人為操作不當

2019-03-13 11:04

假睫毛沒清潔乾淨 她眼睛發炎、長蟲

2019-03-13 10:47
看更多

熱門文章

凌晨4:19新北貢寮規模5.1地震 最大震度2級

2019-03-13 04:32

桃機停機坪爆滿 飛台包機喊卡

2019-03-13 00:48

前輩經驗談！到大陸賺人民幣前 不能不認識的風險

2019-03-12 19:59

好天氣剩半天！入夜後濕涼 低溫下探13度

2019-03-13 06:00

乳液這樣擦一舉兩得！凱鈞老師傳授「化妝棉神用法」保養更有效率

2019-03-12 18:01

脾氣最差星座TOP5 身旁的人上榜了嗎？金牛討厭頂嘴、冠軍不意外

2019-03-12 22:15

去年諸事不順 2019年鹹魚大翻身星座前5名！

2019-03-13 09:42

桃機停機坪不足惡化 2外籍廉航取消包機

2019-03-12 18:51

北車驗票閘門失靈 通勤族一度塞爆！ 台鐵局：已修復

2019-03-13 08:55

韓市長看過來！瑞莎南台灣熟門熟路 自豪說「可以當導遊」

2019-03-12 17:28

每日星座運勢／天秤笑容拉近了距離 學習事半功倍

2019-03-13 00:00

性愛啪啪「啪」 小弟弟承受的痛只有男性自己知道

2019-03-12 21:01

日本專家破解「減肥6大傳言」　睡太少會變胖、吃太少會「不容易變瘦」

2019-03-13 12:30

清晨傳來國家地震警報嚇到 氣象局坦言：震度2級不該發

2019-03-13 10:47

仙氣美照大放送！秦嵐、古力娜扎俏皮跑趴

2019-03-12 18:06

影／合歡山突下冰雹 雪白覆蓋山頭成銀白世界

2019-03-13 15:51

麻疹再添一個案 研究生曾搭1652客運桃園返彰化

2019-03-12 18:26

成大資工APCS組門檻 補教業者：畢業生都難達到

2019-03-12 22:20

桃機停機坪深夜爆滿 長榮：飛機多到快吊起來

2019-03-12 19:18

詐騙新手法？用電戶遭惡意過戶 台電便民措施有漏洞

2019-03-13 11:30

童年的滋味！「果汁牛乳霜淇淋」這間超商獨賣　3/15起6間門市先嘗鮮

2019-03-13 14:47

哈根達斯攜手小b推出情人節限量雪糕 3/13開賣

2019-03-12 19:51

快排出遊！海拔2千太平山雲海此時最美 最佳賞景點在這

2019-03-13 12:14

林依晨談老公狂放閃撒糖 「選對人，每天都是情人節」

2019-03-12 22:12

人真的進來了！最大噸數「世界夢號」 首航高雄

2019-03-12 18:03

一晚4人一氧化碳中毒 大千醫院高壓氧救命

2019-03-13 07:53

石虎公園沒石虎？卓蘭大安溪畔拍到了

2019-03-13 00:00

她昏迷3年甦醒 開口「想要回家、想要吃牛排」

2019-03-13 15:45

台北站閘門故障通勤族塞爆 台鐵局致歉還原現場

2019-03-13 11:18

校內信指新加坡鞭刑「特有」 台大道歉：同仁無心之過

2019-03-12 22:39

愛吃炸雞又不運動 17歲胖男床上「不舉」成弱雞

2019-03-13 10:27

最強星二代不是叫假的！木村光希Kōki帶媽襲台 機場穿搭行頭逾百萬元

2019-03-13 13:04

把握今天白天好天氣 晚上恐降雨

2019-03-13 08:29

今年再開8～9家！涓豆腐、北村豆腐持續深入台中、高雄

2019-03-13 00:38

12:32規模5.2地震 最大震度花蓮4級

2019-03-13 12:46

看球看到哭！C羅帽子戲法 辣模女友場邊激動落淚

2019-03-13 11:10

藏了6千萬年 這個新物種現在才被發現

2019-03-13 16:06

不用保麗龍了 家樂福年底生鮮全換環保材料

2019-03-12 19:05

這5家你吃過嗎？逢甲商圈消費者最愛美食排行榜來了

2019-03-13 11:52

台大校內信指星國鞭刑「獨特」 師生傻眼

2019-03-12 22:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top