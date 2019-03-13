國人營養失衡 小技巧補足元氣

2019-03-13 16:49 聯合線上／ 楊順平



缺鈣缺維生素 骨質肌力都流失

國人營養失衡 小技巧補足元氣

衛福部國民健康署今年二月發布最新國民營養健康狀況變遷調查，二Ｏ一三到二Ｏ一六年國人熱量及營養攝取狀況，多個性別與年齡層皆有熱量攝取不足現象。台北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲博士指出，國人外食比例高，如何讓飲食均衡、吃得營養、身體健康，成為重要課題。

鈣、維生素Ｄ、Ｅ普遍不足

「重視飲食生活就是重視生命。」謝明哲說，如果飲食不均衡，營養素攝取不足，易造成亞健康狀態的風險提高。國健署擬定了國人每日營養建議攝取量，針對各項重要營養素的攝取標準，但國人外食比率偏高，加上營養素來自全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類等六大類食物，要想全部足額攝取，幾乎是不可能的事。

國健署最新飲食調查發現，鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質，其次為鎂，再者為鋅與鐵，而鈉則有攝取過量的情況。此外，台灣人愛喝含糖飲料，且大多外食居多，近年來有許多文獻指出，甜飲料攝取過量與糖尿病以及各種代謝症候群有關，根據國人甜飲料攝取頻率的結果顯示，主要攝取頻率較高的族群為七到四十四歲。針對維生素的攝取狀況，國人維生素Ｄ和維生素Ｅ的攝取量普遍偏差。

謝明哲表示，維生素Ｄ攝取是否足量，關乎骨骼健康。他指出，維生素Ｄ 代謝物為體內的荷爾蒙，只要經常日曬，紫外線進入皮膚，就可以合成維生素Ｄ，只可惜許多人怕曬出老人斑及皺紋，因此重視美白、防曬。

謝明哲說，如果維生素Ｄ不足，就會影響到鈣與磷的吸收，進而影響骨骼健康，這對老年人來說，可能導致無力，一旦摔倒，骨折風險大增。

口服營養品 補足各營養素

謝明哲說，從調查數據結果可得知營養品的重要性。在挑選口服營養補充品時，應注意哪些事項?謝明哲建議，應該先請營養師評估三餐內容、份量及種類，並參考身體健康狀況，是否需要加強某些營養素的攝取。

謝明哲強調，許多人以為自己胖胖的，應該是營養過剩，但肥胖可能是熱量太多，其實缺乏營養，建議在營養師的評估及建議下，飲用營養品，並力求營養均衡，不管是上班或是上學，都能時時充滿活力。

謝明哲建議，在挑選口服營養補充品時，可以液體營養品為主，例如亞培安素，含有三大營養成分及28種維生素及礦物質，在國外已累積超過30篇臨床實驗證實能補充現代人營養攝取不足，增加活力，增強體力。

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研究證實:不吃早餐 腦袋不靈光

「嘿、吃早餐呀、快點啦!」創作歌手盧廣仲一首「早安晨之美」，琅琅上口，歌詞直白，卻深得營養專家的贊同。國內一項以小三至小六學生為調查對象的飲食研究發現，與很少吃早餐的同學相較，天天吃早餐的人課業成績明顯較好。

台北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲博士 圖／楊順平 提供 分享 facebook

「早餐很重要。」台北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲博士說，許多人沒有吃早餐習慣，認為肚子不餓就可以不吃，但沒有飢餓感不代表不需要食物，睡了一覺醒來可能已經十幾個小時沒進食，身體必須補充能量，才有元氣。

該項研究以國內五所國小、小三至小六的學生為調查對象，比較不常吃早餐、天天吃早餐等兩組小朋友的課業成績，結果顯示，每天吃早餐的學生成績明顯較好。英國一項類似早餐研究則發現，相較於天天吃早餐的上班族、勞動工作者，沒有吃早餐習慣者容易因無法集中注意力，而可能容易發生意外事故。

謝明哲指出，許多上班族起得晚，來不及吃早餐，空腹喝杯咖啡提神，但長期不吃早餐、只喝咖啡，除了損及健康，還會讓自己陷入亞健康危機，增加各種風險。

市售早餐組合相當多元，例如稀飯、醬瓜、小菜等傳統早點，以及豆漿、燒餅油條，還有西式的漢堡、三明治。謝明哲表示，從營養觀點來看，建議可以選擇漢堡或三明治，裡面夾著青菜、起司、荷包蛋，盡量少選肉鬆、火腿、培根、漢堡組合肉等加工食品，而換上鮪魚或是肉排，也建議不要單吃稀飯配醬瓜、燒餅油條等營養素比較不足的食物，應多選擇含有均衡營養的早餐。

至於飲料部分，謝明哲認為，首選為牛奶，不管是鮮乳或是保久乳，營養成分都優於豆漿或是奶茶、紅茶。如果想要來杯咖啡提神，則建議選擇添加牛奶，拿鐵或卡布其諾。

但即使挑選漢堡、三明治，裡面可能只有一兩片番茄、生菜、黃瓜，以及少許的洋蔥，蔬菜量不足，蛋白質、維生素、礦物質等攝取明顯不足。謝明哲建議，可以搭配一瓶營養品，例如亞培安素，簡單方便，且液體容易吸收，在短時間內就能補充均衡的營養元素，讓一整個早上充滿了元氣。

上班族包便當 這樣挑才營養

上班族午餐用餐時間有限，常購買現成便當，台北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲博士提醒，這類便當菜色看似豐富，但常偏油，營養失衡。

台北醫學大學保健營養學系名譽教授謝明哲博士 圖／楊順平 提供 分享 facebook

謝明哲指出，許多人至自助餐點菜時，習慣三配菜、一主食，建議每樣菜都夾一點，不要拘泥三配菜、一主菜等夾食原則，飲食才能多元。謝明哲強調，用餐之前，務必牢記蛋白質、維生素、礦物質及醣類(碳水化合物)等來 源，缺一不可，例如肉類、芹菜炒肉絲、小魚 乾、豆腐、荷包蛋、地瓜葉、龍鬚菜、米飯。

挑選食物也有祕訣，例如，主食最好選半肉半菜，盡量不要一整塊肉，蔬菜顏色越深綠越好，夾菜時用夾子輕輕甩油。最重要的是一定要吃澱粉，如米飯、麵條、地瓜等，許多人怕胖，以為少吃澱粉就可以減少熱量，不吃澱粉看似減少熱量攝取，卻會影響蛋白質的代謝利用。

此外，許多人會以甜點、含糖飲料、餅乾、油炸食物當下午茶，以提振精神。然而富含精緻糖類及飽和脂肪的食物，容易越吃越疲憊，可用營養品代替下午茶，補充三餐攝取不足的營養素。

謝明哲強調，如果隨便吃只求一飽，飲食失衡，長期下來當然不可能健康，建議可透過亞培安素這類的營養品，讓營養攝取更佳完整。

※亞培安素為特殊營養品，使用前請諮詢 醫師與營養師。