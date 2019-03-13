托育政策模糊 北市家長心慌慌

2019-03-13 17:32 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



立委李彥秀（左）13日協同台北市議員張斯綱（中）及雞蛋媽出席記者會。（photo by 施養正/台灣醒報） 分享 facebook

「私幼沒消息，北市府一問三不知。」台北市議員張斯綱13日提出質疑，行政院今年8月會將準公共化托育政策擴及六都，但許多家長去私立幼稚園詢問都得到「沒消息」的答案。立委李彥秀指出，台北市有超過10萬名2-5歲的兒童，現有公私立幼稚園的吞吐量僅7萬人，加上準公共化的時程較晚，家長根本無所適從。

名額僧多粥少

張斯綱說，根據北市府2018年統計，自2014年起，公立幼稚園的容納量從1.7萬人增至1.9萬人，但公立及私立的比例僅4比6，與市長柯文哲宣示的7比3相距甚遠。儘管教育局日前宣布將持續增額，但也只增加492人，因為僧多粥少，家長只能期待準公共托育。

然而，很多家長都是透過報紙才知道政府8月要擴大準公共托育政策，但私立幼稚園通常4-5月就必須排隊登記，家長擔心若沒搶到公共托育名額，再回頭選擇家裡附近的私幼為時已晚，可能因此找不到適合孩子的幼稚園。

身為家長的雞蛋媽也說，自己有一個未足2歲的小孩即將上幼稚園，準公共化8月才上路，但小孩7月就滿2歲，勢必得先尋找適合的幼稚園，但附近的私幼對於政策完全不清楚，詢問教育局也無法得到明白的解釋。

政府須提誘因

立委李彥秀也回應，台北市有超過10萬名2-5歲的兒童，但公私立幼稚園的吞吐量合計不過7萬人，市府要如何製造誘因，讓私幼願意參與行政院的準公共化政策？她擔心中央的政策在台北市會曲高和寡，對於幼保服務及家長呈現「雙輸」，呼籲北市府盡快處理。

張斯綱也提醒，台北市的消費水準不同於其他縣市，政府應將現實因素列入考慮，重新訂定幼保服務的價格，希望中央能體諒家長的辛苦，同時也呼籲中央積極與地方政府合作，擬訂可行方案。

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