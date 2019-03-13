七家灣溪國寶魚鉤吻鮭5千多尾 在溪流應可健康長大
雪霸國家公園管理處今天發布去年保育研究成果， 從高山到溪流共7項研究計畫，其中，保育關注焦點國寶魚臺灣櫻花鉤吻鮭，過往研究發現颱風洪水是影響鮭魚族群的重要關鍵，2012、2013年蘇拉和蘇力颱風衝擊，七家灣溪族群只剩3分之1，2015年後風災洪水侵襲事件少，族群逐步回升，去年5059尾，接近溪流的承載量（容許量）5800尾。
研究計畫整合分析七家灣溪溪流生態系的各個類群，包括鮭魚賴以生存的物理棲地、水質、水生昆蟲和藻類，及溪流鳥類威脅等，並由科學上的資料佐證過去七家灣1號防砂壩改善後的成效，提供未來其他棲地改善的可能性與方向。
此外，雪霸處2012年起持續監測雪山步道沿線280種植物的開花結實物候，探討影響玉山杜鵑開花的關鍵因素，發現玉山杜鵑的花況在年間有著極大的差異，2017年是盛開，去年、今年則是花況不佳，影響因素包括植物本身的豐欠年週期、秋季高溫對植物生長季的延長，及暖冬或春季晚雪打亂花序有關。
另一個高山植物研究關於珍稀植物雪山馬蘭及南湖碎雪草，在幾個山系的遺傳分化，分析葉綠體及細胞核DNA，發現南湖柳葉菜的遺傳多樣性在南湖大山、雪山及奇萊山族群間呈現混雜現象，而南湖碎雪草則呈現三個高度分化的族群，且有效族群數量小，研究成果提供未來因應氣候變遷下，物種保育的方向。
研究還包括由玉山圓柏樹輪探討氣候變遷、雪見地區部落原住民狩獵利用現況等議題，雪霸處規畫出版高山植物解說手冊，提供山友的賞花指南，成果也可由雪霸處全球資訊網下載或參閱各項計畫的完整報告書內容，雪霸處預計今年5、6月期間辦理成果發表會。
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