七家灣溪國寶魚鉤吻鮭5千多尾 在溪流應可健康長大

2019-03-13 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



七家灣溪臺灣櫻花鉤吻鮭5059尾，接近溪流的承載量5800尾。圖／雪霸國家公園管理處提供 分享 facebook

雪霸國家公園管理處今天發布去年保育研究成果， 從高山到溪流共7項研究計畫，其中，保育關注焦點國寶魚臺灣櫻花鉤吻鮭，過往研究發現颱風洪水是影響鮭魚族群的重要關鍵，2012、2013年蘇拉和蘇力颱風衝擊，七家灣溪族群只剩3分之1，2015年後風災洪水侵襲事件少，族群逐步回升，去年5059尾，接近溪流的承載量（容許量）5800尾。

研究計畫整合分析七家灣溪溪流生態系的各個類群，包括鮭魚賴以生存的物理棲地、水質、水生昆蟲和藻類，及溪流鳥類威脅等，並由科學上的資料佐證過去七家灣1號防砂壩改善後的成效，提供未來其他棲地改善的可能性與方向。

此外，雪霸處2012年起持續監測雪山步道沿線280種植物的開花結實物候，探討影響玉山杜鵑開花的關鍵因素，發現玉山杜鵑的花況在年間有著極大的差異，2017年是盛開，去年、今年則是花況不佳，影響因素包括植物本身的豐欠年週期、秋季高溫對植物生長季的延長，及暖冬或春季晚雪打亂花序有關。

另一個高山植物研究關於珍稀植物雪山馬蘭及南湖碎雪草，在幾個山系的遺傳分化，分析葉綠體及細胞核DNA，發現南湖柳葉菜的遺傳多樣性在南湖大山、雪山及奇萊山族群間呈現混雜現象，而南湖碎雪草則呈現三個高度分化的族群，且有效族群數量小，研究成果提供未來因應氣候變遷下，物種保育的方向。