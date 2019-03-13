影／合歡山突下冰雹 雪白覆蓋山頭成銀白世界

2019-03-13 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



好天氣持續不到3天，隨著鋒面靠近，今入夜後加上一波準冷氣團接近，天氣轉趨不穩定；而合歡山今午後更下起冰雹，累積深度更達2公分，追雪迷瘋狂揪團上山等雪，但台14甲線入夜不排除實施預警性封閉。

而今年受到暖冬影響，玉山、合歡山初雪難產，直至元月21日才降雪，寫下玉山氣象站從1953年起統計至今的最遲初雪，打破66年來紀錄；合歡山近期2波降雪更僅是「雨夾雪霰」，落地即溶，雪況之差，令雪迷憂心今年無雪可賞。

未料，今天合歡山下午1時許突然下起冰雹，且持續不斷，直至下午2時許，累積深度就達2公分，路面和邊坡雪白一片，不少雪迷直呼幸運，且開心將影片和照片上傳至臉書「合歡山玩雪團」分享，團友騷動，紛紛揪團上山等雪。

但也因冰雹突然飄降堆積路面，造成路面結冰，不少車輛因此卡住，交通也因此受到影響，當地警方急忙排除，公路總局也緊急公告進行管制；公路總局指出，台14甲線合歡山公路今下午1時許突降冰霰，深度約達1至2公分，影響範圍則從昆陽至合歡山遊客中心，目前除通報警方協助交通外，也已於加強推播、宣導訊息限加掛雪鍊通行。

埔里工務段表示，依據氣象局情資，合歡山高山路段入夜後轉為濕冷，降雪或冰霰機率雖低，但因路面潮濕易打滑，夜間行駛非常危險，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41K路段不排除從今下午5時至明天上午7時實施道路預警性封閉。