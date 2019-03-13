走斑馬線遭撞又一起！林佳龍：月底召開六都會議

2019-03-13 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



上月國內接連發生行人在斑馬線上遭撞喪命事件，聯合報本月初才報導斑馬線3大「害人」設計造成道安風險，交通部長林佳龍也立即指示相關單位鼓勵地方政府，針對行人量大、高齡者多、學校周邊、或事故發生率較高等路段，選出10至20個路段試辦。未料昨晚再發生一名女子走在斑馬線遭右轉公車撞死事件。

昨天晚間7時許，三重客運704路線1名28歲周姓公車司機，行經重慶北路、右轉忠孝西路時，疑似因視線死角，撞上過馬路的44歲葉姓女子，當時葉女走在斑馬線上，遭左方的公車撞輾過導致頭顱破裂、送醫不治。

鄭寶清今天上午在立法院交通委員會質詢指出，2018年5月31日就提出要認真研究「兩段式行人穿越道」，以及行人穿越道要往後移動。他指出，現在人行道緊鄰路口，公車右轉時右方遭A柱遮住、容易撞到行人，歐洲都已是「Z字型」過馬路、人行道後退，使其不被車輛遮擋撞擊，當時交通部同意研究，「現在有進度嗎？」

林佳龍表示，他已要求六都挑選10至20個路口，針對此事研究改善，本月底將召開六都交通局會議。他指出，台中市等各地已有各地在辦，但希望全面式推動試辦。鄭寶清表示，人命關天，都是家庭悲劇、也是社會損失，希望能夠有所改變。

本報3月初曾報導，中原大學景觀系教授趙家麟認為台灣斑馬線普遍有三大不當：位置不當、缺乏防撞功能、照明不良，讓斑馬線成為行人的潛在殺手。由於絕大多數斑馬線延伸自道路邊界，緊鄰直行車道，當綠燈亮起，行人往前走、若車輛右轉，視景同時往前又往橫向移動，就可能看不見車頭穿梭的行人號誌設計。

趙家麟指出，英國的作法是，將斑馬線配置離街角有一段距離，讓駕駛轉彎後才和斑馬線交會，有足夠時間和距離辨識過街行人，降低車輛與行人交織或碰撞機會。