她昏迷3年甦醒 開口「想要回家、想要吃牛排」

2019-03-13 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



67歲張姓婦人3年前一場車禍，腦傷陷入植物人狀態，去年入住創世基金會苗栗院，今年甦醒過來，她「想要回家、想吃牛排」，今天幫她安排一場歡慶會，歡慶她明天出院展開不一樣的人生，苗栗縣長徐耀昌太太蔡麗卿與她約定，請她吃牛排。

創世基金會苗栗院院長陳綠蓉說，一些人認為植物人沒有甦醒的機會，其實類似張姓婦人甦醒的案例不少，她印象深刻曾有院民出院時，還能唱「月亮代表我的心」出院，家中有長照個案的家庭不要放棄，只要細心的照顧，生命有可能再次感受這個美好世界。

張姓婦人3年前騎機車發生車禍，腦部受到重創，手術雖撿回一命，返家後逐漸陷入植物人狀態，全天候仰賴他人照顧，去年入住創世苗栗院時，昏迷指數5到7分，僅有本能反應動作，護理人員除基本身體照護，結合物理治療師、科別專業醫生，擬定個別化服務計畫，張婦今年甦醒過來。

院方積極安排復健，從咀嚼、如廁訓練，按部就班進步，張婦已能有意識簡單對話、自行進食，院方評估準備好可以出院，今天辦理歡慶會，蔡麗卿特別到場一起唱「生日快樂」歌，祝福重生活得更好、更健康，張婦說，她想回就回家很開心，因家裡有很多人，沒有吃過牛排，因此會想吃牛排。