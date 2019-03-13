影╱福海能源敗部復活？環評攻防 董座怒：利益損失大

2019-03-13 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



環保署今天下午召開環評大會，將討論位在彰化的示範風場「福海離岸風力發電計畫」，此案去年在環評大會成為第一個遭撤銷的示範風場，不過今年二月福海環評訴願成功，環保署今天環評大會中，將討論後續處理情形。福海也是國內第一個被認定不應開發後，開發單位訴願成功的案例，今天下午是否「敗部復活」引發關注。

福海風電為永傳能源所設置的風場，2013年與上緯所屬的海洋風電及台電，共同被能源局選為三家離岸風電示範者。福海原訂2015年商轉2座示範機組，不過兩度展延，同期海洋風電兩座機組已於去年安裝。去年遭打入二階環評，歷經波折後仍在今年1月環評大會中，被認定「不應開發」。

當時環評大會認定應撤銷的理由有3點，包含福海第一期風機遲未開發設置，與鄰近漁業經濟利害關係者溝通情形明顯不良；本案屬離岸風電第一階段示範案，但整體開發申請時程過於緩慢，且風機設置於風場邊界，個案環境控管與鄰近風場恐有扞格；經濟部能源局已決定，不同意其第一期開發的展延申請。

不過福海向行政院訴願，認為漁業經濟利害關係非關環境評估範疇，應區隔漁業影響之後續補償協商作業，回歸漁業法。此外，根據離岸風電廠紙申請作業要點，福海風場本來就沒有能源局規範之「邊界」，潛力場址須自福海風場邊界退休；另能源局示範獎勵展延也與環評無關。

訴願委員會以原處分與環保因素無關、環評委員判斷沒有充分斟酌相關事項等因素，撤銷處分。訴願結果在今年2月1日出爐，行政院作成原處分撤銷，環保署於2個月內另為適法之處分之訴願決定。環保署今天召開環評大會，第一案就是審查福海風力發電。

永傳能源董事長林鑫堉今天在會議中強調，福海依據的是「示範計畫」，第一期2支發電是最早通過、也是第一個唯一在彰化地區開發還進入二階環評的案例，但2016年9月環保署前副署長詹順貴要求舉辦陳述會議，卻因漁民表達意見後、詹要求福海跟漁民達成協議，直到2017年1月開第二次會議才實質進入審查。