不再尿卡卡！基隆醫院教前列腺肥大患者「醫療正解」

2019-03-13 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



60歲以上男性前列腺常隨年紀漸增而增肥，約有5成出現前列腺肥大症狀，伴隨頻尿、解尿，患者苦不堪言，若症狀嚴重，還可能併發膀胱結石、反覆泌尿道感染，甚至經常性血尿等病症。雖雷射手術可一勞永逸解決前列腺肥大問題，但礙於自費費用高達15萬元，導致患者雷射意願不高。

曾有一名70歲林姓老翁，常常帶團與社區長者一同出遊，但他每到一個新景點，首要任務就是「找廁所」，而且一站就要幾分鐘，才能順利將尿液排出；更慘的是，只要路途稍微遙遠，林姓老翁坐在車內強憋尿意，更是痛苦。頻尿、解尿問題已經困擾他長達3年，被醫師診斷出有前列腺肥大問題，雖曾服藥治療，但效果有限，經醫師建議雷射刮除，才終於根除解尿之苦。

基隆醫院泌尿科醫師杜明義指出，男性前列腺會隨時間增肥，年紀越大、解尿情形越不順，不少長輩三更半夜還經常得爬起來上廁所，睡眠時常中斷，已經深深干擾日常生活。

杜明義表示，症狀輕微者，可以口服藥物減輕解尿困難、延緩惡化程度，但若症狀已經嚴重到影響日常生活，或引發膀胱結石、反覆泌尿道感染、雙側腎水腫引發腎功能異常、經常性血尿等併發症，恐怕就要手術刮除、或以雷射治療才較為有效。

雷射治療在近5年來興起，主打疼痛少、復元快，不僅失血機率微乎其微，也幾乎不影響性功能，對高齡、心肺疾病患者而言，都相對較安全。然而，礙於該項手術並無健保給付，自費費用高達15萬元，並非小數目，導致不少患者望之卻步，光是基隆醫院，近幾年來願意動雷射手術的患者，只有上百人。