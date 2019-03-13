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天天喝苦瓜汁能治好糖尿病？ 國健署：別信

2019-03-13 14:03聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

網路膨風食療流言滿天飛，有網站出現「苦瓜對糖尿病有治療效果，特別是天天喝苦瓜汁，可以治好糖尿病，不用再吃藥」言論，讓糖友難以分辨真假，甚至想大膽嘗試。國健署急忙出面闢謠，表示天天喝苦瓜汁並不會治好糖尿病，別聽信謠言。

國健署於「保健闢謠」專區指出，苦瓜萃取的濃縮胜肽物質，在動物性實驗階段確實證明可加速葡萄糖的代謝，但目前還沒有任何實驗證明在人體有一樣的功效，也無法確認需要喝下多少劑量的濃縮萃取物，才能達到有效控制血糖效果。

國健署解釋，天然苦瓜中的苦瓜素與苦瓜萃取物，濃度差距甚遠，是無法達到有效劑量，因此建議將苦瓜當成一種蔬菜，均衡攝取即可。而苦瓜屬於高纖蔬果類，足夠的纖維質搭配全榖雜糧類食用，可減緩醣類吸收，使餐後血糖相對平穩。

糖尿病是國人位居十大死因之一，根據國民健康署統計，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以2萬5000名的速度持續增加，第二型糖尿病患者的治療主要是以均衡飲食、運動、規律服藥及血糖監測等，體重過重者，應減少熱量攝取，增加運動量，研究顯示體重過重者只要減少5至10%體重，就可有效改善血糖。

國健署提醒，糖友注意均衡飲食，攝取高纖食物可以增加飽足感、預防便秘，及減緩醣類的吸收。飲食中以全穀類如糙米、 燕麥、薏仁等，取代精緻主食類如白飯、白麵條、糕餅，增加低油或無油蔬菜的份量。

國健署也建議，採用清蒸、水煮、清燉、燒、 烤、涼拌或者以優質植物油，如橄欖油、葵 花油、苦茶油低溫略炒、油拌等，但豆魚肉類則可以選擇脫脂奶或低脂奶、瘦肉或魚肉等低脂食物，並配合血糖用藥及定期監測血糖，若血糖控制良好，可與專業醫療團隊討論，調整或減少藥物服用量。

網傳「天天喝苦瓜汁，可以治好糖尿病，不用再吃藥」言論，國健署急忙出面闢謠。本報系...
網傳「天天喝苦瓜汁，可以治好糖尿病，不用再吃藥」言論，國健署急忙出面闢謠。本報系資料照
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糖尿病國健署

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