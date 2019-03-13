丟掉雙眼皮貼 4種方式打造深邃眼型

2019-03-13 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



現代人講求濃眉大眼，想要好看的雙眼皮的人越來越多，不少愛美女性選擇貼雙眼皮貼，但每天化妝前需花時間黏貼，相當耗時也麻煩。也有人選擇進行雙眼皮手術，一勞永逸。整形外科醫師林孟羲表示，每一個眼睛的狀況，脂肪厚度都不一樣，因此在選擇割或是縫雙眼皮時，都會需要評估和討論合適的方式，才能擁有美麗大眼。

林孟羲指出，雙眼皮手術又可分成縫雙眼皮、割雙眼皮、韓式雙眼皮以及半縫半割雙眼皮。

割雙眼皮維持的時間較長，也可以同時處理較多的眼部問題，比較適合年紀較大、提眼瞼肌無力或沾黏較為嚴重的人。

訂書針以及縫雙眼皮則適合較年輕的族群，手術時間較短恢復速度也比較快，其中韓式雙眼皮主要採用三點式來做雙眼皮，將切口縫合形成雙眼皮創傷較小；而迷你微創式「半割半縫」雙眼皮術可以改善大小眼，中央微小切口，解決除鬆弛眼皮外的所有問題，適合想要割雙眼皮又怕恢復時間太久的人，手術作法是在眼皮中間切開一個約1至1.5公分的傷口，運用微創手術的方式，將固定雙眼皮的縫線埋入上口即完成，優點是不易有線性疤痕的問題，且對組織的破壞比迷你切口法更小恢復期更快。