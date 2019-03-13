巴拉刈該不該禁？學界：應拿掉最不安全的選項

2019-03-13 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



農委會擬全台停售、禁用農藥巴拉刈，不過有農業界人士認為，作為除草劑的巴拉刈有其價格上、環境上、便利性上等多項優點，不能因為有人用來自殺就強制讓它退場，呼籲農委會循市場機制取消該項政策。

學界認為，這個論述忽略巴拉刈的毒性遠超過市面上其他農藥。許多自殺企圖發生在急性、短暫的情緒壓力或者酒醉下，如果隨手取得的剛好不是其他農藥、而是巴拉刈，恐怕就沒有重生的機會了。

台灣自殺防治學會理事、台灣大學公共衛生學院副教授張書森說，研究顯示，企圖自殺的人被送到急診救治後，一年內僅1至2％的人會選擇再次自殺，這顯示絕大多數的危機都有轉機。

可是，國內外經驗顯示，巴拉刈中毒的死亡率在50%以上，其他農藥則為20%以下，「若一個人因為一時壓力，哪怕只是一個爭吵、一次酒醉，就隨手拿起農藥喝下，而剛好拿到的是巴拉刈，他就沒有第二次機會了」。

張書森說，過去15年（2003-2017年）間，台灣有超過2600人死於巴拉刈中毒，每兩天就奪去1條生命，死亡人數從92年的154人增加到106年的227人。

若禁用巴拉刈，可大大增加這群人存活與後續治療的機會，且巴拉刈不是唯一可用的除草劑，有其他更安全的替代農藥可使用，「並不是所有可能致命的工具都要全面禁止，但是我們應該拿掉最不安全的選項」。

他說，全球已超過60個國家禁用巴拉刈，韓國與斯里蘭卡在2012年與2011年完全禁用巴拉刈之後，農藥自殺率下降40至50%，整體自殺率也隨之下降。

林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海說，巴拉刈是對人體毒性相當強的除草劑，過去國內販售的巴拉刈濃度為24%，農民混搭自來水後灑在野草，使野草枯死來達到除草作用。

國外研究指出，以濃度20%的巴拉刈為例，成人喝進7.5毫升會造成輕微中毒，使口腔黏膜受損、胃潰瘍，但大部分可存活；若喝喝進7.5至15毫升會造成中等程度中毒，可能發生肺纖維化、器官衰竭與呼吸衰竭，多數會在兩至三周內死亡；若喝進的劑量多餘15毫升會嚴重中毒，發生多重器官衰竭，並在幾天內死亡。

顏宗海說，當發現身邊有疑似巴拉刈中毒的個案，不宜大量灌水、灌牛奶，否則可能讓患者嗆到、引起吸入性肺炎，增加治療難度。取而代之地，應盡快將患者送醫。