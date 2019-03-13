吃得到雙重口感「魩仔魚」！石壁家義大利麵、披薩海味濃濃

2019-03-13 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



SPIGA PASTA新推出蒜辣魩仔魚義大利麵、魩仔魚蕃茄青花菜披薩等期間限定新品。圖／SPIGA PASTA提供 分享 facebook 來自日本，於店內提供新鮮義大利生麵的《SPIGA PASTA》（石壁家），本月選用符合時令的花蓮紅頭魩仔魚，藉由水煮與酥炸的手法，以期間限定方式推出「蒜辣魩仔魚義大利麵」、「魩仔魚蕃茄青花菜披薩」，呈現海味十足的滋味。另外SPIGA PASTA的3號店，也獨家推出野菜貝殼麵沙拉、海鮮馬鈴薯貝殼麵沙拉等2款春季沙拉。

業者表示，本次使用的魩仔魚為來自於花蓮沿海的紅頭魩仔魚，風味香甜細緻。料理長藉由日式魩仔魚常見的川燙「釜揚げしらす」與不裹粉直接酥炸的「素揚げ」兩大作法為基礎，將魩仔魚與蒜片、辣椒一同拌炒，烹調出風味香辣的「蒜辣魩仔魚義大利麵」，每份240元。另還有搭配兩種不同調理法的魩仔魚、花椰菜、風乾小番茄而成的「魩仔魚蕃茄青花菜披薩」，吃起來鹹香酸甜，每份220元，自即日起至4月15日期間限定販售。