吃得到雙重口感「魩仔魚」！石壁家義大利麵、披薩海味濃濃
來自日本，於店內提供新鮮義大利生麵的《SPIGA PASTA》（石壁家），本月選用符合時令的花蓮紅頭魩仔魚，藉由水煮與酥炸的手法，以期間限定方式推出「蒜辣魩仔魚義大利麵」、「魩仔魚蕃茄青花菜披薩」，呈現海味十足的滋味。另外SPIGA PASTA的3號店，也獨家推出野菜貝殼麵沙拉、海鮮馬鈴薯貝殼麵沙拉等2款春季沙拉。
業者表示，本次使用的魩仔魚為來自於花蓮沿海的紅頭魩仔魚，風味香甜細緻。料理長藉由日式魩仔魚常見的川燙「釜揚げしらす」與不裹粉直接酥炸的「素揚げ」兩大作法為基礎，將魩仔魚與蒜片、辣椒一同拌炒，烹調出風味香辣的「蒜辣魩仔魚義大利麵」，每份240元。另還有搭配兩種不同調理法的魩仔魚、花椰菜、風乾小番茄而成的「魩仔魚蕃茄青花菜披薩」，吃起來鹹香酸甜，每份220元，自即日起至4月15日期間限定販售。
位於台北南京松江商圈的SPIGA PASTA EXPRESS 3號店，於3月份開始推出一江店限定的沙拉外帶盒。「野菜貝殼沙拉」，以蘿蔓、萵苣等各式蔬菜，再搭配自製貝殼麵為主；「海鮮馬鈴薯貝殼麵沙拉」，以日本生食等級的帆立貝、台灣無毒蝦，再加上馬鈴薯塊、貝殼麵與蔬菜，帶來奢華感沙拉饗宴。售價各為150元、180元。
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