地震又來了！一天兩震 南北各一

2019-03-13 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



中午12點32分左右發生地震，目前初步消息震央在花蓮縣政府南方44.1公里處 ，芮氏規模5.2，深度35.7公里，屬比較淺層的地震，各地最大震度，包括花蓮磯崎達到4級，台東長濱、台中烏石坑3級，其他地區都有1-2級震度，而且持續約10秒以上時間。