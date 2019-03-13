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AI判讀術後傷口 台大遠距醫療升級

2019-03-13 14:23聯合晚報 記者羅真╱台北報導

台灣大學與台大醫院開發的「智慧術後傷口追蹤系統」能判讀傷口感染程度。 記者羅真／...
台灣大學與台大醫院開發的「智慧術後傷口追蹤系統」能判讀傷口感染程度。 記者羅真／攝影
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慢性病患者的傷口有時難復原，最怕照護不當再釀感染，現在有人工智慧遠距幫忙。台灣大學台大醫院共同開發「智慧術後傷口追蹤系統」，讓人工智慧搖身一變成為傷口判讀專家，判讀準確率達90%，還能透過雲端平台及手機App與患者進行遠距醫療，即時提供專業意見。

台大醫院整形外科主任戴浩志說，「智慧術後傷口追蹤系統」是利用人工智慧演算法針對傷口進行分析，偵測術後傷口紅、腫、壞死與感染情形。台灣大學與台大醫院花費三年，以數百張手術後傷口或慢性傷口影像照片「餵食」人工智慧，讓它學習自動定位並量化傷口症狀，判讀傷口的情形。

經過找來46位病人，每隔兩至三天為病人傷口拍一張照片，共拍攝131張傷口影像資料來作驗證。戴浩志說，驗證結果顯示，目前在傷口狀態正常、不正常試驗，準確率達90%；而在傷口症狀是紅腫、壞死、出血或流膿的試驗中，準確率同樣達91%。

戴浩志說，有了「智慧術後傷口追蹤系統」，患者返家可在固定時間上傳傷口照片，系統會在第一時間透過系統App回傳處置建議給患者，也以簡訊通知醫師審視照片，醫師如認為有必要，再與患者聯繫。不只患者即時獲知最適當的處理方法、節省往返醫院車程，也大幅減少醫護人員的時間。

台大醫院台灣大學整形慢性病手術

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