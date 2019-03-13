擺脫「薪酸」！27K巡山員加薪拍板 900人受惠

2019-03-13 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



森林護管員（巡山員）工作危險、專業度高，每月薪資卻只有2萬7千元至3萬4千元，農委會林物局今天表示，爭取多時的巡山員待遇提高案，行政院已於3月11日正式核定，森林護管員執行特定的高風險勤務，將可支給山地巡護作業費，約有900名森林護管員可立即受惠，平均每月薪資所得將增加3000至4000元。

若當月執行林火搶救、深山特遣、夜間埋伏等特殊勤務，更可增加達7000元。實際金額視執勤項目及時間而定，方案並溯自今年1月1日起生效。

林務局森林護管員負責約162萬餘公頃國有森林的第一線保護工作，辦理林野巡視、林火防救、盜伐及濫墾舉報、林木資源保護、森林生態與野生動物調查、林地測量、造林監工；也經常支援山域救援，須具備多元的專業。

台灣森林面積遼闊，現有森林護管員1089人，每人平均巡護面積近2000公頃，且山區地形陡峻、氣候多變、環境險惡，尚須面對違法盜伐盜獵嫌犯威脅、野生動物之侵擾，工作繁重且具高度危險性，每年均有同仁因執勤而受傷，但森林護管員的薪資僅介於2萬7434元至3萬4916元，未能反映其工作的重要性、專業性與危險性。

林務局認為給森林護管員合理的待遇，才能鼓勵專業人員願意長期投入辛苦又具風險的山林守護工作，經驗也才得以傳承。因此去年初，由農委會陳報行政院建議適度提高森林護管員待遇，並獲行政院高度重視。期間除由人事總處協助研議可行方案，政務委員張景森也主動召開會議，請人事總處與主計總處協助擬定可實質提高森林護管員的待遇方案。

根據行政院核定的新制山地巡護作業費支給表，森林護管員執行林野巡視、野生動物監測調查、保安林檢訂、母樹林採種、山域事故救援等勤務，將可額外支領作業費；而支給表中原有的林火搶救、深山特遣、夜間埋伏三項特殊勤務，也增加點數，提高可支領金額。

林務局初步估算，將有約900位護管員受惠，平均每月薪資可增加3000至4000元；當月如另執行林火防救、深山特遣或夜間埋伏等勤務，甚至可增加達7000元。

林務局強調，新修訂的山地巡護作業費，是政府肯定森林護管員工作危險辛勞與專業程度，增加其工作保障，將有效提振基層工作士氣，提升維護國家自然資源效益；行政院在植樹節與國際森林日3月21日前夕核定，更顯示政府保護山林的決心。