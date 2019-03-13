胸痛不要拖！17歲少年郎突發胸痛原來是氣胸

2019-03-13 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



醫師曾采藝說，這名17歲男學生就醫後，發現左胸氣胸，有明顯的塌陷（黃色箭頭標記處）。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 台中市一名17歲男學生身材高高瘦瘦瘦的，上個月突然左側胸痛持續一整天，還伴隨咳嗽，立即掛急診，中國醫大兒童醫院兒童外科醫師曾采藝說明，男學生檢查發現左側呼吸音減弱，胸部X光發現左側氣胸，診斷為左側自發性氣胸，入院放置引流管，並接受電腦斷層檢查，發現左上肺尖有明顯的囊泡，經安排胸腔鏡手術，在術後第3天出院。她建議民眾，一旦出現胸痛、胸悶，最妥適的做法是立即就醫接受檢查。

曾采藝說，氣胸指的是氣體進入壁層及臟層肋膜中間的肋膜腔，原因可能為自發性，包括原發性，以及肺癌、結核病等繼發性，也有可能外傷造成的非自發性；青少年氣胸以原發性氣胸為主，男性發生率約在十萬分之4，女性約十萬分之1.1，好發年齡介於16到24歲間，以瘦高體型患者居多。

曾采藝指出，氣胸發生原因與吸菸、吸食大麻或古柯鹼、從事飛行或潛水等活動有關，約9成患者會有明顯胸痛、胸悶，約一半患者會覺得呼吸很喘，少數合併有咳嗽的症狀，一旦合併心跳上升，血氧下降，甚至陷入昏迷，可能是大量氣體進入肋膜腔導致張力性氣胸，嚴重可能致死。