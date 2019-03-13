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日本專家破解「減肥6大傳言」　睡太少會變胖、吃太少會「不容易變瘦」

2019-03-13 12:30聯合報 記者劉小川╱即時報導

減肥永遠是大家最關注的話題。吃得快容易胖嗎？節食能減肥嗎？改變吃東西的順序就能減肥？總是帶著各種疑問，不如來看看日本的專家，在上電視節目時，針對這些研究怎麼解答吧！

人為什麼會胖？

當我們攝取卡路里＞代謝卡路里，慣性時間一長，就會堆積成脂肪。1公斤的脂肪，只想透過運動燃燒的話，需要慢跑18小時才能把債務清償，這根本是不可能的！

減肥的基本，就是要正確飲食。與飲食相關的減肥傳言到底是真還是假？

少量多餐，才是減肥最好的方式。圖／摘自 pexels
少量多餐，才是減肥最好的方式。圖／摘自 pexels
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減少攝取過量卡路里就能減肥？ 專家：半真半假！

減少攝取的卡路里，代謝卡路里的能力相對也會降低，短時間下會變瘦，長年下來，就會變成不容易瘦的體質。

基礎代謝的10％，是飲食消化和吸收活動，吃、睡、呼吸，是生命必須的，也是最低限度的能量供給。節食減肥會導致基礎代謝能力降低，所以好好的吃飯減肥變得非常重要。

節食減肥，一時體重會下降，但反彈的作用力大。一般來說，每個月的減肥重量控制在體重的5％以內，一個月減掉4至8公斤是限度。超過這個量，就很容易反彈復胖。

生活不規律會導致肥胖？專家：是真的！

大家都聽過「交感神經」，很多肥胖與交感神經活動低下有關。交感神經活動不活躍，導致攝取的卡路里變少，也會是肥胖的主因。持續的不規律生活，不但白天沒精神，晚上又睡不著，睡眠不足也容易導致發胖喔！

比起睡8個小時的人來說，睡5個小時的人，激發食慾的賀爾蒙會增加15％，抑制食慾的賀爾蒙就相對減少15％，所以睡眠不足容易導致肥胖。

另外，睡眠不足容易有倦怠感，運動的動機也就下降，甚至能坐就不要站，能用走就不要跑，久而久之，肥胖就伴隨而來。

誰說一日三餐要吃到足，有飢餓感在吃，才是正確的吃飯時間。圖／摘自 pexels
誰說一日三餐要吃到足，有飢餓感在吃，才是正確的吃飯時間。圖／摘自 pexels
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1日3餐不按時吃會變胖？專家：是假的！

一天照三餐按時吃飯，適用於需要補充營養、發育期的孩子。大人已經不需要發育成長了唷！

譬如說，前天晚上吃太多，早上起來感覺胃脹脹的，吃不下還要讓自己硬去吃，根本沒有必要。有飽足感時，吃東西其實不太好，應該肚子餓時再吃。

就有人疑問，為何我一天只有吃2餐還是照常發胖？空腹吃當然是最好的，但一直忍受著飢餓才吃的話，反而會造成暴飲暴食，還傷了胃，所以一天將攝取的卡路里分3～5次吃會更好，也就是少量多餐！

吃東西的順序，也會影響到體重？圖／摘自 pexels
吃東西的順序，也會影響到體重？圖／摘自 pexels
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改變吃的順序就能減肥？專家：是真的！

先吃蔬菜能抑制醣類和脂肪的吸收，就像吃火鍋，可以煮菜盤。然後再吃肉或澱粉類的東西。

不過，即使你遵守了吃的順序，但是吃得太快也沒有什麼意義。吃飯要花一定的時間，吃蔬菜可以花費5分鐘左右，這樣可以抑制脂肪生成。

先吃蔬食，再吃肉類及澱粉，才是減肥的吃東西順序？圖／摘自 pexels
先吃蔬食，再吃肉類及澱粉，才是減肥的吃東西順序？圖／摘自 pexels
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只要不是碳水化合物，吃什麼都行？專家：假的！

只吃單一的食物會造成營養不均衡，應該注意。首先，太少碳水化合物的攝取量，死亡率高達31％。另外，減少碳水化合物（主食），增加脂肪和蛋白質的話，就有可能引發動脈硬化的危機。

控制攝取碳水化合物，對治療糖尿病患者是有效的，但不適用於健康的人喔！

吃得快容易發胖？專家：是真的！

人的大腦，飽足感有飽足感的中樞控制，要讓飽足感中樞運作，從開始吃需要大約20分鐘。吃得太快的話，在飽足感中樞運作前，就會不小心吃了太多，而導致變胖。

吃得太快的話，血糖會急速上升，胰島素大量分泌，胰島素會將多餘的糖分轉化為脂肪儲存下來，這就是變胖的原因。

那怎麼做才洽當呢？要選擇花時間的食物，比如說大片的蔬菜或肉，咀嚼會使吃飯的時間變長。實際上咀嚼很重要，在有飽足感前透過咀嚼，可以抑制食慾去行程賀爾蒙。

減肥卡路里脂肪

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